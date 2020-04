Medellín logró acuerdos salariales por coronavirus

El Deportivo Independiente Medellín (DIM), dirigido por el paraguayo Aldo Bobadilla, se convirtió este martes en el primer equipo epor ciento anunciar acuerdos salariales con sus jugadores por la contingencia que vive el país debido al coronavirus COVID-19, del que hay 906 casos confirmados.

'El Poderoso' detalló en un comunicado que a "los integrantes del primer equipo que reciben mensualmente entre 10 y 30 millones de pesos colombianos (entre 2.450 y 7.400 dólares) se les garantizarán 10 millones netos", mientras que los que ganan más de 30 millones "se les pagará el 40 por ciento del salario neto".



"La diferencia salarial será cubierta una vez se estabilice la situación", agregó la información. El club señaló además que "la nómina administrativa recibirá el 100 por ciento de su salario", mientras que "los auxilios para los jugadores que hacen parte de las fuerzas básicas también serán entregados en su totalidad, para contribuir a la economía de sus hogares".



"Los jugadores que ganan entre 0 y 10 millones de pesos colombianos recibirán la totalidad de su salario", apostilló el DIM, que explicó que esta medida entra en vigor a partir de marzo y "se evaluará de acuerdo con la situación particular de cada mes hasta finalizar la contingencia".



El club agregó: "La institución agradece y resalta la respuesta positiva y solidaria de los jugadores del equipo profesional, el cuerpo técnico y los directivos ante esta decisión. Sabemos que trabajando en equipo podremos superar esta situación y regresar pronto a las canchas".



Por otra parte, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) manifestó el lunes que decidió "radicar querellas ante el Ministerio del Trabajo" por "decisiones arbitrarias que han tomado algunos clubes sobre los contratos y los salarios" de sus jugadores.



Entre los casos mencionados por el organismo están la decisión del Jaguares "de suspender los contratos de 13 de sus trabajadores futbolistas profesionales (los que más salario devengan)" bajo el argumento de que "sin flujo de efectivo" su participación en el futuro en la liga colombiana "sería un camino lleno de tropiezos".



También denunció que hubo irregularidades con los jugadores de Millonarios, "quienes fueron notificados por parte de los directivos de que 'se harán pagos proporcionales de los salarios para los empleados de la compañía'".



En cuanto al Independiente Santa Fe, la Acolfutpro señaló que el club "convocó a los hinchas a una encuesta en la red social Twitter para que votaran si los futbolistas debían o no tener rebajas de salarios".



Eso, en su opinión, es "un mecanismo de presión que es inadmisible, que de llegar a tener efecto haría que el club en mención incurra en el incumplimiento de la ley laboral y de las directrices del Gobierno, respecto a las medidas de protección del empleo".



"En estos tres casos hemos solicitado expresamente al Ministerio del Trabajo que se sirva realizar una fiscalización laboral rigurosa a los clubes responsables de estas irregularidades", apostilló la Acolfutpro.



El pasado 19 de marzo, el Ministerio de Trabajo manifestó: "No se ha emitido autorización alguna de despido colectivo de trabajadores, ni de suspensión de contratos laborales, debido a la crisis por la que atraviesa el país con la pandemia del COVID-19".



Seis días antes, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la suspensión de manera temporal de todas las competencias que organiza, incluidos los torneos de primera y segunda división y la Copa Colombia, luego de que el Gobierno declarara la emergencia sanitaria por el coronavirus.



Ante la situación que vive Colombia por el COVID-19, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, pidió al presidente del país, Iván Duque, establecer "políticas de salvamento que ayuden a sobrellevar las dificultades económicas que afrontan los clubes del rentado nacional".



EFE