El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional sancionó al Medellín “con la derrota con derrota por retirada o renuncia y multa de veinte millones de pesos ($20.000.000)” por no presentarse en el partido contra Jaguares en la fecha pasada.

Medellín no fue a disputar el encuentro debido al paro armado que se presentaba en la región, mientras que su rival sí asistió.



Las conclusiones

Según la Comisión, el club incurrió en la infracción disciplinaria descrita en el literal l) del artículo 83 del CDU de la FCF, en el partido por la 19ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022, en contra de Jaguares F.C.S.A.



“El Comité conoció de los hechos constitutivos de una presunta infracción en calidad de hecho notorio, en los términos del artículo 164 del CDU de la FCF. En consecuencia, de conformidad con el artículo 158 del Código Disciplinario Único de la FCF, este Comité requirió al DIM para que presentara los argumentos y las pruebas que pretendiera hacer valer”, indicó la entidad.



“Los jugadores y el cuerpo técnico del DIM manifestaron su preocupación y no se encontraban dispuestos a viajar a uno de los epicentros del paro armado, por considerar que se estarían desplazando a una zona de guerra. Lo anterior aunado al hecho que conforme a la Constitución y el Código Sustantivo del Trabajo, el DIM tenía la obligación de proteger la vida y la salud de sus empleados.6.Que incluso, dada la gravedad de la situación, la empresa que iba a prestarles el servicio de transporte terrestre, se negó a trasladarlos a la ciudad de Montería, dada la quema de vehículos. Adicionalmente, uno jugador del plantel Jaguares F.C. S.A. también había expresado imposibilidad de ingresar a la ciudad desde su municipio natal, dada la quema de vehículos y amenazas proferidas”, dice la resolución.



La entidad afirmó que la Comisión en aras de conocer el contenido de tales comunicaciones que si bien fueron referidas, no fueron aportadas, este Comité solicitó que las mismas se entregaran para que integren el expediente, siendo recibidas dos comunicaciones de fecha 07 de mayo de 2022, junto a sus respectivos anexos.



“Este Comité dispuso citar al Presidente de la DIMAYOR, a fin de conocer el contenido de las decisiones, dado que en sus descargos, el club DIM reiteradamente aduce que la administración de la DIMAYOR sostuvo algunas conversaciones encaminadas a brindar una solución a la situación que estaba teniendo lugar. 2.En ese orden de ideas, este Comité advierte que el club DIM, dirigió dos comunicaciones a la Presidencia de la DIMAYOR solicitando el aplazamiento del partido programado por la fecha 19ª de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022, a disputarse entre los clubes Jaguares F.C. S.A. y DIM. Tales comunicaciones fueron despachadas desfavorablemente por la Presidencia de la DIMAYOR, tal y como consta en los oficios de fecha 07 de mayo de 2022, a los cuales de adjuntaron una comunicación de la Alcaldía de Montería y una comunicación de la Policía Metropolitana de Montería”, se señaló.



Se advirtió que el Comité no cuenta con la capacidad jurídica de desconocer los efectos de la misma. Para esta autoridad disciplinaria es claro que, una vez evaluados los argumentos del DIM relativos a la situación de orden público en la ciudad de Montería y, obtenidas las garantías de seguridad por parte de las autoridades a las cuales el Estado colombiano ha encargado de velar por el orden público; la Presidencia de la DIMAYOR dispuso que el partido entre los clubes DIM y Jaguares debía disputarse el 07 de mayo de 2022 a las 8:15p.m.Si la decisión de la autoridad competente (léase la Presidencia de la DIMAYOR) consistió en que el partido debía disputarse a esa hora del día ya indicado en la ciudad de Montería, se derivaba el deber para el club DIM de presentarse en el estadio a competir, tal y como sucede para los restantes 19 clubes que compiten en la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022,siempre que se programa un determinado partido.



“En todo caso este Comité advierte que las garantías de seguridad se dieron para el indicado partido; este Comité estima que el club DIM debía presentarse en el estadio Jaraguay para disputar el partido por la fecha 19ª de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022, en la fecha y hora dispuestas por la Presidencia de la DIMAYOR”, se precisó.



“Sobre este particular, el CDU de la FCF, en el literal l) del artículo 83 del CDU de la FCF dispone lo siguiente: “Artículo 83 Infracciones sancionables con derrota por retirada o renuncia. Constituye infracción de los clubes sancionable con multa de 20 salarios legales mínimos vigentes al momento de la infracción y derrota por retirada o renuncia, las siguientes:(...)l) Al club, selección municipal o departamental que sin justa causa no presentare si equipo en la cancha a la hora programada oficialmente y por esta causa no se realizare el partido. (...)”7.A la luz de los expuesto, esta autoridad disciplinaria considera que los presupuestos fácticos y jurídicos del citado numeral se encuentran satisfechos y el club DIM es responsable de la infracción disciplinaria allí descrita”, dice la resolución.



Y agregó: “Así las cosas, se impondrá la sanción contenida en el artículo 83 del CDU de la FCF, esto es, derrota por retirada o renuncia y, la multa allí contenida, consistente en veinte (20) SMMLV. Se debe aclarar igualmente que el artículo 34del CDU de la FCF prevé que cuando a un club se le aplica la sanción consistente en derrota por retirada o renuncia del partido disputado, se entiende que el resultado será de cero –tres (0-3) a favor del contendor, esto es, el club Jaguares F.C. S.A. Conforme a lo anterior, este Comité sanciona al club El Equipo del Pueblo S.A. con derrota por retirada o renuncia y multa de veinte millones de pesos ($20.000.000) por incurrir en la infracción contenida en el literal l) del artículo 83 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 19ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 contra el club Jaguares F.C. S.A”.



Deportes