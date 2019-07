Golpe de autoridad del Junior, que venció 0-1 al Medellín

Deportivo Independiente Medellín cayó 0-1 con Junior, en la tercera fecha de la Liga II. El ‘poderoso’ fue dueño de las acciones más claras, pero no logró resolver la eficiente defensa del vigente campeón colombiano.

El primer tiempo comenzó con un Medellín insistiendo en campo contrario, mientras que Junior se encontraba agazapado en su cancha, esperando y contraatacando.



Medellín se animó al minuto 10 con un remate desviado de Adrián Arregui, el argentino se volvió a atrever y al minuto 14 volvió a disparar fuera del área y la pelota esta vez pasó cerca del palo derecho juniorista. Germán Cano también tuvo su opción con un remate con derecha tras pase de Arregui.

Al minuto 26, Jonathan Marulanda con pierna derecha tras un cobro de tiro libre, inquietó el pórtico de Sebastián Viera.



Terminando la etapa inicial, German Cano remató de media distancia, pero la pelota salió desviada del arco visitante.



En el segundo tiempo, Medellín siguió insistiendo sobre el arco contrario. Al minuto 5, Juan Manuel Cuesta ingresó al área por el sector izquierdo, aprovechando un error en la defensa del Junior, pero no logró rematar cuando estaba mano a mano con Viera. En el rechazo la tuvo Cano, quien no logró rematar con potencia.



Al minuto 10, Andrés Ricaurte remató con pierna izquierda desde el sector derecho, que logró contener Sebastián Viera. Una de las figuras en la noche.



Al minuto 22, una jugada desde el sector izquierdo derivó en un pase de Fredy Hinestroza a Víctor Cantillo, quien de media distancia y con pierna derecha, mandó la pelota al fondo de la red, poniendo en ventaja a un Junior que tenía su primer remate al arco en todo el partido.



Tras el gol, Medellín salió a buscar el empate, adelantando sus líneas, mientras que Junior manejaba el partido, presionando en corto, donde realizaba faltas tácticas lejos de su área. Al minuto 32, Jonathan Marulanda intentó de media distancia, pero con más ganas que precisión.



Al minuto 39, Teófilo Gutiérrez fue expulsado con doble amonestación luego de golpear a Jesús Murillo. En el minuto 42, dos jugadas del Medellín terminaron en el horizontal, el rojo seguía insistiendo y al minuto 45 tras un centro de Bryan Castrillón, Andrés Cadavid llegó al área y al cabecear, la pelota se fue desviada.



Al final Medellín tuvo la pelota y las opciones de gol, pero no logró ser eficaz. Por su parte, Junior con un planteamiento defensivo, logró ser contundente y le volvió a ganar al DIM, como lo hizo el pasado 4 de marzo de 2018, cuando justamente el ‘poderoso’ caía por última vez en su casa por Liga.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visitará en Santa Marta al Unión Magdalena. Entre tanto, Junior visita en el estadio Pascual Guerrero al América de Cali.

Síntesis

Independiente Medellín 0-1 Junior



Independiente Medellín: David González (5); Jonathan Marulanda (5), Jesús Murillo (5), Andrés Cadavid (5), Jaime Giraldo (5); Adrián Arregui (6), Andrés Ricaurte (6), Yesid Díaz (5); Juan Manuel Cuesta (5), Mauricio Cortés (5), Germán Cano (5).



Cambios: Bryan Castrillón (5) por Mauricio Cortés (31 PT), Diego Arias (5) por Yesid Díaz (18 ST), Mateo López (SC) por Juan Manuel Cuesta (32 ST).

D.T.: Alexis Mendoza.



Junior: Sebastián Viera (7); Marlon Piedrahita (5), Willer Ditta (5), Rafael Pérez (6), Gabriel Fuentes (5); Víctor Cantillo (8), Luis Narváez (5), Fredy Hinestroza (6), Luis González (5); Teófilo Gutiérrez (4), Daniel Moreno (5).



Cambios: Edwin Cetré (5) por Daniel Moreno (19 ST), Edder Farías (SC) por Luis González (44 ST).

D.T.: Julio Comesaña.



Goles: Víctor Cantillo (22 ST) para Junior.



Amonestados: Jesús Murillo (38 PT), Andrés Cadavid (17 ST) en Independiente Medellín. Teófilo Gutiérrez (26 PT) (39 ST), Víctor Cantillo (32 PT), Luis González (44 ST) para Junior.



Expulsados: Teófilo Gutiérrez (39 ST) para Junior.

Figura: Víctor Cantillo (8).

Árbitro: Luis Sánchez (5).

Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: 22.550 espectadores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín