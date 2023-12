Humillación verde: Medellín logró la mayor victoria de su historia contra Nacional

Independiente Medellín mostró que quiere título, que tiene hambre de gloria, que no le importa llevarse por delante lo que tenga que llevarse por delante.



Lo de este domingo en el Parque Estadio Sur en Envigado fue una humillación de marca mayor: hizo lo que quiso con Nacional, le pasó por encima, lo goleó 0-5 y depende de sí mismo para clasificar en la última fecha. Si no es que más tarde, Millonarios no pierde con América en Cali. Una derrota azul le da el paso a la disputa del título.



(Lea también: Vuelve y juega: violencia de hinchas en Envigado suspende el clásico paisa).

Lamentablemente, el clásico paisa terminó de la peor manera, por el mal comportamiento de los hinchas de Nacional, que desde el 0-3 empezaron a tirar artefactos explosivos y luego, ya con cinco adentro, lanzaron todo tipo de objetos, lo que hizo que el juez Jhon Hinestroza acabara el partido en el minuto 80.



Fue la mayor goleada de Medellín a Nacional en toda la historia, superando el 1-5 de abril de 1979.



Medellín le hizo goles de todas las formas, colores y sabores a un equipo mal parado, mal planteado, que nunca fue rival y que se pudo comer más goles. Primero quiso atacar al DIM, pero dejó mucho espacio a sus espaldas y el ‘Poderoso’ lo aprovechó: a los seis minutos, Brayan León Muñiz quedó mano a mano con Harlen Castillo: el arquero atajó con el pie, pero hasta la suerte le ayudó al Medellín, porque le volvió a caer a León para meterla de zurda.





(De interés: En vivo: Millonarios se juega contra América su opción de seguir peleando por la final).

Facebook Twitter Linkedin

Naiconal vs. DIM, suspendido. Foto: Win Sports



Medellín no fue letal solamente en las 18. También desde afuera del área: a los 32, en otro contragolpe, León Muñiz habilitó a Edwuin Cetré y este sacó un latigazo y le colgó la pelota en un ángulo a Castillo.



Para completar, Nacional perdió a su único volante de marca, Jhon Fredy Duque, con la nariz rota en un choque con Luciano Pons y el DT Jhon Bodmer metió a Nelson Deossa, con lo cual los verdes quedaron sin filtro, expuestos a lo peor.

El segundo tiempo, aún mejor para el DIM



Bodmer intentó replantear el juego con la entrada de Óscar Perea por Jayder Asprilla, pero cualquier idea que haya planteado el técnico de Nacional se acabó en menos de dos minutos: Luciano Pons esquivó hasta la pólvora para ganar un balón en la derecha, juntarse con Daniel Torres y volver a meterse al área para rematar y anotar el 0-3.



Ya Nacional no tenía ánimo ni para defenderse ni para atacar bien. Adelantó líneas para tratar de buscar el descuento y quedó expuesto al cuarto, al quinto, al sexto... Llegaron dos más: el cuarto, a los 60 minutos, llegó tras una recuperación de Diego Moreno y un pase profundo a León Muñiz, a quien no lo pudo parar Sergio Mosquera ni con un manotazo: llegó, eludió a Castillo y marcó el 0-4.



Y si faltaba una fórmula diferente para meterla, Medellín se dio el lujo de marcar su primer gol de tiro libre en el semestre y el primero desde mayo. Lo marcó Diego Moreno, a los 66, en una pésima conformación de la barrera verde, que se comió todo el amague y salió corriendo a cortar cuando no habían pateado. La pelota pasó en medio de las manos de Castillo, que se vio sorprendido.

QUE SE MATEN TODOS QUE NO QUEDE NI UNO SOLOOOOO pic.twitter.com/kdCYsYadeH — Yulian. (@Yulius___) December 3, 2023



Los 14 minutos siguientes fueron de tortura para Nacional, que vio, además, cómo sus propios hinchas se acabaron de dañar la tarde con peleas entre ellos y con lanzamiento de objetos, a tal punto que, a diez minutos del final, el juez Hinestroza acabó el juego por falta de garantías.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deporte

@josasc

Más noticias de Deportes