Medellín goleó y se metió al grupo de los ocho: 4-1 contra Envigado

Independiente Medellín goleó este domingo 4-1 a Envigado por la fecha 11 de la Liga colombiana. El equipo de Octavio Zambrano suma 16 puntos en la Liga y, parcialmente, se mete al grupo de los ocho. Germán Cano marcó doblete e igualó a Fernando Aristeguieta como artillero del campeonato.

Desde el arranque del partido, el ‘poderoso’ salió con todo en busca de la victoria. Al minuto 2, una gran incursión de Elvis Perlaza por el sector derecho, derivó en un pase cruzado al área, para que Diego Herazo de pierna derecha abriera el marcador. El delantero chocoano conquistó su primer gol con la camiseta del Medellín.



Tras el gol, el local aprovechaba la rapidez del terreno de juego para imponer su ritmo, buscando estirar la ventaja. Mientras que Envigado aplicaba juego fuerte y adelantaba sus líneas con la idea de empatar el partido. Entre el minuto 7 al 18, el progreso del equipo naranja con la posesión de la pelota y la generación de fútbol, hizo que David González fuera la figura de su equipo, ahogando el grito de gol en tres jugadas claves.



A medida que maduraba el primer tiempo, el partido se volvió de ida y vuelta, con oportunidades claras en ambos equipos. Al minuto 41 y tras insistir con remates de media distancia, Alexis Zapata aprovechó un pase de Neyder Moreno y con pierna derecha, igualó el marcador, logrando su tercer gol en la Liga.



En la etapa complementaria, el partido continuó con la misma dinámica y llegadas en ambas áreas. Envigado controlaba la pelota y ha mantenido su idea de juego en construir y buscar los espacios que Medellín dejaba en defensa.

Independiente Medellín Foto: Guillermo Ossa, CEET Independiente Medellín Foto: Guillermo Ossa, CEET Envigado FC Foto: Guillermo Ossa, CEET Independiente Medellín, Germán Cano. Foto: Guillermo Ossa, CEET

Al minuto 21 y tras una llegada al área del recién ingresado Ever Valencia, la pelota se la dejó a Leonardo Castro y este de globito se la pasó para que Germán Cano rematara de cabeza, marcando el segundo para el ‘poderoso’. Con este gol, Cano llegó al número 100 en la Liga, de los cuales 91 marcó con el DIM.



Tras el gol, Envigado hizo dos variantes; metió a Wilfrido de la Rosa por Michael Gómez y el brasileño Bruno Moreira por Juan Alberto Mosquera. Al minuto 33, una incursión al área de Leonardo Castro, se encontró con Nicolás Giraldo y en un choque que fue más del delantero sobre el defensa, el árbitro Gustavo Murillo decide sancionar el penal. El cobrador desde el punto blanco fue Germán Cano quien marcó su segundo gol y el tercero del DIM, en esta tarde pasada por lluvia en el Atanasio.



El gol no escondió a Envigado, quien salió a buscar el descuento. Mientras que Medellín se replegaba y contraatacaba. En el minuto 40, Leonardo Castro aprovechó el descuido naranja y con un genial ataque, marcó el 4-1 definitivo.



En la próxima jornada, Independiente Medellín visita el jueves en juego adelantado de la fecha 16 al Cúcuta Deportivo. Entre tanto, Envigado FC recibe el próximo domingo en el Polideportivo Sur a Santa Fe, por la fecha 12.

Independiente Medellín 4-1 Envigado FC

Independiente Medellín: David González (6); Elvis Perlaza (6), Héctor Urrego (6), Jesús Murillo (6), Luis Tipton (6); William Parra (6), Diego Arias (6), William Arboleda (5), Leonardo Castro (7), Diego Herazo (6); Germán Cano (8).

Cambios: Jhojan Valbuena (5) por William Arboleda (7 ST), Ever Valencia (6) por Diego Herazo (19 ST), Nicolás Palacios (SC) por Elvis Perlaza (35 ST).

D.T.: Octavio Zambrano.



Envigado FC: Jefferson Martínez (4); Cristian Arrieta (4), Santiago Ruiz (5), Carlos Terán (5), Nicolás Giraldo (5); Iván Rojas (5), Juan Alberto Mosquera (5), Neyder Moreno (6), Alexis Zapata (6), Yeison Guzmán (6), Michael Gómez (5).

Cambios: Wilfrido De la Rosa (5) por Michael Gómez (25 ST), Bruno Moreira (5) por Juan Alberto Mosquera (27 ST), Edison López (SC) por Alexis Zapata (45+1 ST).

D.T.: Eduardo Lara.



Goles: Diego Herazo (2 PT), Germán Cano (22 ST), (34 ST), Leonardo Castro (40 ST) para Independiente Medellín. Alexis Zapata (41 PT) en Envigado FC.



Amonestados: Luis Tipton (14 PT), Jesús Murillo (37 PT), William Parra (44 PT), Ever Valencia (28 ST) para Independiente Medellín. Juan Alberto Mosquera (19 PT), Iván Rojas (45+2 PT), Carlos Terán (13 ST) en Envigado FC.



Expulsados: no hubo.



Figura: Germán Cano (8).



Árbitro: Gustavo Murillo (6).



Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 12.546 espectadores.





JUAN CAMILO ÁLVAREZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Medellín