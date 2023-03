El ‘poderoso’, así es como los hinchas del Deportivo Independiente Medellín conocen al equipo de sus amores que cuenta con una de las historias más ricas del país tras su fundación el 14 de noviembre de 1914 por Alberto Uribe Piedrahíta.



(También le puede interesar: Los 5 jugadores más emblemáticos de Medellín FC en toda su historia)

Etapa como equipo amateur

El Deportivo Independiente Medellín es el segundo equipo más antiguo de Colombia tras el Deportivo Cali. El cuadro paisa es uno de los equipos con más tradición en el país que ha logrado enriquecerla con el paso de los años.



Antes de la creación de la Dimayor y el Fútbol Profesional Colombiano, el DIM era uno de los conjuntos que dominaba la región de Antioquia conquistando hasta 8 títulos en las décadas de los 20 y los 30.

Facebook Twitter Linkedin

1920 9 títulos en total entre campeonatos nacionales e internacionales 15 locales 3 títulos de la Copa Colombia. Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo

Trayectoria en la era profesional

Fue uno de los equipos fundadores del FPC, aunque su historia profesional no fue la soñada tras caer en su debut ante el América de Cali por 4-0. Los primeros años no fueron fáciles para el club que no lograba consolidarse y sufrió una crisis en 1952 y 1953 que lo obligaron a no participar en la Liga colombiana.



(Lea aquí: ¿Cuál es el equipo más antiguo de Colombia? Esta es la controversia)



Luego de los años de turbulencia, en 1955 Independiente Medellín logró conquistar su primer título en el FPC bajo la conducción del técnico Delfín Benítez Cáceres. Solo dos años más tarde volvería a gritar campeón en Colombia con un equipo inolvidable.

🔶 #Los105delDIM | 🔴🔵 El 13 de noviembre de 1913, Luis y Rafael Uribe Piedrahíta ya habían sido convencidos por su hermano Alberto. Los tres se encargaron de contactar a 17 prestantes antioqueños y ponerles cita el viernes 14... pic.twitter.com/TDfptGCZme — DIM (@DIM_Oficial) November 14, 2018

Aunque el año dorado del DIM solo fue un momento fugaz que se fue quedando en la retina de los hinchas que vieron como año tras año el equipo tropezaba en el Fútbol colombiano. En la década de los 60 la institución volvió a vivir una fuerte crisis deportiva.



Nada cambió en los 70, 80 y 90, cuando el poderoso intentó revalidar su apodo, pero no logró cortar esa larga sequía que lo mantuvo fuera de los reflectores del balompié nacional.

Nuevo milenio y títulos 'bajo el brazo'

Facebook Twitter Linkedin

Independiente Medellín consiguió su estrella 7 tras coronarse campeón del Tornero de Apertura de 2016. El poderoso de la montaña derrotó 3-1 (marcador global) al Junior de Barranquilla. Foto: Guillermo González / EL TIEMPO

Inició un nuevo milenio y el equipo paisa se recuperaba de la grave crisis financiera de la década de los 90. El proceso para volver a ser campeón de Colombia duró 45 años. En 2002, y con estrellas como Malher Tressor Moreno, David González y Andrés Orozco, el DIM se quedó con la segunda liga de su historia.



La cuarta estrella llegó en el 2004, uno de los campeonatos más recordados para el club del pueblo que logró vencer en el mano a mano a su eterno rival en la final, Atlético Nacional, para así consagrarse como el mejor equipo del país.



Aunque no todo fue fácil para el DIM que volvía a sufrir económicamente al empezar la década del 2010, el club estuvo merodeando el descenso y tuvo que volver a construir un proyecto rememorando los equipos inolvidables del principio del Siglo XXI.



Uno de los años más recordados por el poderoso fue el 2016, de la mano del estratega Leonel Álvarez cuando los de Medellín bordaron la sexta estrella en su escudo con figuras de renombre como Daniel Torres, Leonardo Castro, Eduard Atuesta y John Hernández.

Más noticias

Junior: esta es la historia del equipo más popular de Barranquilla

Deportivo Cali: ¿quién es el actual propietario del equipo vallecaucano?

Herazo le empata a Millonarios y desata huracán de memes

Harold Yepes

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS