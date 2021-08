Medellín y Junior no pasaron del empate sin goles

Deportivo Independiente Medellín empató sin goles con Junior de Barranquilla en la tercera fecha en la Liga II-2021, tras un complejo primer tiempo, donde los equipos no arriesgaron mucho, en el segundo mejoró la idea ofensiva del local, pero le faltó puntería.



Los primeros 10 minutos fueron de estudio para ambos equipos. Medellín le costaba elaborar en ataque, mientras que Junior adelantaba sus líneas buscando el juego por bandas, el juego se concentraba en el centro del campo. Al minuto 11, tanto el local como el visitante tuvieron para anotar, pero no lograron definir con claridad, tras pases de costado, Medellín entrando por izquierda y Junior por derecha.

Al minuto 13 y tras un tiro de esquina, la pelota le quedaba a Luis González, quien desde el sector izquierdo por poco abría el marcador, pero su remate fue desviado.



Con el pasar de los minutos, Medellín tomaba el control de las acciones, pero no lograba definir con claridad. Junior se replegaba e intentaba salir en velocidad, peros sus pases eran errados. Al 28, un remate desviado del venezolano González inquietó el pórtico custodiado por Andrés Mosquera Marmolejo.



Al minuto 36, una jugada colectiva creada por Javier Reina y Edwar López, pero el ex Once Caldas no remató con solvencia y mando la pelota cerca del arco juniorista. Los últimos minutos del primer tiempo fueron cargados de desatenciones en la zona de recuperación. Aunque Junior no era eficaz en sus incursiones al ataque.

En la etapa complementaria, Medellín tuvo su primera aproximación en el arco contrario a través de un tiro libre sobre el sector derecho cerca al área barranquillera, Agustín Vuletich fue el encargado de cobrar, pero la pelota se fue por encima del arco 'rojiblanco'.



Al minuto 8, un pase de Vuletich al sector derecho que recibió Vladimir Hernández, el araucano filtró la pelota para Cambindo quien cerca del área y de media vuelta, mandó la esférica cerca del arco rival. Sobre el minuto 13, el visitante realizó dos cambios: salieron Luis González y Marlon Piedrahita, ingresaron José Carlos Muñoz y Fabián Sambueza.



Al minuto 14, Adrián Arregui de tiro libre tuvo cerca el gol, con un disparo de pierna derecha que obligó a Eder Chaux en responder a dos tiempos. Medellín salió con otra intención de juego, mientras que Junior se sorprendía y no lograba reaccionar.



Dos minutos más tarde, Medellín a través de Diber Cambindo y tras una sucesión de pases remató con violencia la pelota, pero el arquero Chaux atajó la pelota y el horizontal completó el trabajo para mantener en cero el arco juniorista. El DIM seguía atacando y Agustín Vuletich de chalaca, mandó la pelota al vertical izquierdo.



Medellín no renunciaba al ataque y al minuto 37, un centro de Harrys, no alcanzó a definir Vladimir cuando llegaba sobre el sector derecho del área chica. Los minutos finales, Junior recuperó el control de la pelota, frenando el ímpetu del local.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visita en Bogotá a La Equidad, mientras que Junior recibe en Barranquilla al Deportes Tolima.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran

