Triplete de Cano y triunfo de Medellín contra Buzaramanga 

Deportivo Independiente Medellín venció 4-0 al Atlético Bucaramanga por la fecha 15 de la Liga I-2019. El ‘poderoso’ sacó su buen juego y con la inspiración de Germán Cano, quien marcó triplete y asistió a Andrés Ricaurte, para seguir en la pelea por la clasificación.

Medellín sabía de la obligación que tenía para imponerse en el partido y desde el primer minuto salió a buscarlo. En la primera llegada, al minuto 2, un centro al área de Jonathan Marulanda la rechazó de manera defectuosa Camilo Mancilla, la pelota le quedó a Germán Cano, quien de volea y con su pierna derecha abrió el marcador para la alegría de la hinchada poderosa. Cano volvía al gol tras el partido contra Pasto donde se fue en blanco.



Tras el gol, Bucaramanga no lograba acomodarse en el partido e intentaba hacerle daño al local por su banda derecha. Sin embargo, el local logró equilibrar su juego, metiendo presión y cortándole el juego del rival.



En la zaga, los ‘leopardos’ daban ventajas, al minuto 13, un remate de Andrés Ricaurte por poco aumentaba el marcador en favor del ‘poderoso’.



A medida que avanzaban los minutos, el ‘rojo’ se adueñaba de la pelota y las acciones de juego, mientras que Bucaramanga no lograba generar jugadas claras, un par de remates desviados no inquietaban el arco custodiado por David González, quien esta noche llegaba a sus 500 partidos como profesional.



Al minuto 39, Sebastián Macías probó suerte y por poco marcaba el segundo gol. Dos minutos más tarde y de sus pies, generó el pase para Cristian Echavarría, quien en una pared con Germán Cano y tras ganar la raya final de la banda derecha, le hace un pase de la muerte al argentino para aumentar el marcador.



El primer tiempo concluyó con un Medellín suelto, agresivo y mostrando destellos de buen fútbol. Sólido en defensa con un buen debut de Guillermo Tegüé, quien reemplazó a Jesús Murillo por acumulación de tarjetas amarillas.



En la etapa complementaria, Medellín salió con la misma actitud y a los dos minutos, recuperó la pelota Germán Cano, el argentino filtra en profundidad a Andrés Ricaurte y el ‘10’ define con sutileza a la salida del arquero Nelson Ramos, marcando el tercero de la noche y besando la ilusión de la clasificación.



Tras el gol, el técnico Carlos Giraldo hizo los tres cambios en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Curiosamente todos fueron en la zona medular, mientras Medellín manejaba el partido y buscaba como aumentar la ventaja en el marcador.

Al minuto 27 y tras un remate de Bryan Castrillón, la pelota le quedó a Germán Cano para que con pierna izquierda marcara su tripleta en el partido, el gol número 15 en la Liga y el 104 con la camiseta del DIM.



Por el lado de la visita, al minuto 36 terminó con 10 jugadores por la expulsión de Marvin Vallecilla, quien vio la segunda tarjeta amarilla. El ánimo estaba caído en el conjunto ‘leopardo’ y ahora intentaba buscar el descuento para que el resultado no fuera peor, por la diferencia de gol.



Pasaron 86 minutos para que Bucaramanga exigiera a David González, Maxi Núñez remato, pero estaba muy atento el golero ‘poderoso’. Al final, Medellín consigue una victoria que los motiva a pelear en las cinco fechas que le restan para buscar la clasificación.



En la próxima forma, Independiente Medellín recibe a Jaguares de Córdoba. Entre tanto, Bucaramanga recibe en el estadio Alfonso López a Once Caldas.

Síntesis

Independiente Medellín 4-0 Atlético Bucaramanga

Independiente Medellín: David González (6); Jonathan Marulanda (7), Guillermo Tegüé (6), Héctor Urrego (6), Sebastián Macías (7); Nicolás Palacios (6), Larry Angulo (6), Andrés Ricaurte (7); Cristian Echavarría (7), Diego Herazo (6), Germán Cano (9).

Cambios: Bryan Castrillón (6) por Cristian Echavarría (20 ST), Diego Arias (6) por Héctor Urrego (24 ST), William Parra (6) por Larry Angulo (28 ST).

D.T.: Ricardo Calle.



Atlético Bucaramanga: Nelson Ramos (4); Harold Gómez (5), Camilo Mancilla (4), Jeisson Quiñones (5), Marvin Vallecilla (3); Rafael Robayo (5), Gabriel Gómez (5), César Quintero (5), Sherman Cárdenas (5), Jhon Pérez (5); Roque Caballero (5).

Cambios: Maximiliano Núñez (5) por Sherman Cárdenas (8 ST), Alejandro Bernal (5) por Rafael Robayo (10 ST), Johan Caballero (5) por Gabriel Gómez (14 ST).

D.T.: Carlos Giraldo.



Goles: Germán Cano (2 PT), (41 PT), (27 ST), Andrés Ricaurte (2 ST) en Independiente Medellín.



Amonestados: Héctor Urrego (17 PT), Diego Herazo (30 ST) en Independiente Medellín. Marvin Vallecilla (26 PT), (36 ST), Jeisson Quiñones (36 ST), Jhon Pérez (37 ST) en Atlético Bucaramanga.



Expulsados: Marvin Vallecilla (36 ST) en Atlético Bucaramanga.



Figura: Germán Cano (9)



Árbitro: Bismarks Santiago (6).



Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 17.909 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín