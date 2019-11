Importante decisión del Medellín en el caso de Andrés Cadavid

Independiente Medellín decidió convocar al defensor Andrés Felipe Cadavid para el partido de vuelta de la final de la Copa Colombia que se disputará este miércoles en el Atanasio Girardot.

El jugador no fue tenido en cuenta en el partido de ida por su vinculación en la

operación de extinción de dominio en la que se incautaron bienes relacionados con la banda 'La Terraza', entre los que estaba el polígono 'El Viejo Oeste', propiedad del jugador. Cadavid no ha sido detenido y sus abogados insisten en que no está vinculado al proceso.



En el anuncio de la operación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez nombró a Cadavid como uno de los afectados con este golpe a varios cabecillas de la banda, que fueron capturados.



El Independiente Medellín aclara que luego de estudiar la situación, determina que como el futbolista no tiene ningún tipo de medida cautelar que le impida ejercer su profesión, podrá seguir con su actividad deportiva en el club.

DEPORTES