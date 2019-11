¡Fiesta roja! Así logró Medellín su título en la Copa

Independiente Medellín necesitaba este título para salvar el año, para dejar atrás muchas frustraciones, para volver a la Copa Libertadores, de la que se despidió muy rápido en el 2019.

El remate de la campaña en la Liga, con ocho jornadas sin perder, no le alcanzó para meterse siquiera a los ocho, por el lastre del comienzo del torneo. Pero ahora celebra: venció 2-1 al Deportivo Cali para ganar, por primera vez, la Copa Colombia.



“Este título lo buscaba hace un tiempito, gracias a Dios se dio, todos dan todo para que tengamos lo mejor. Estos chicos se lo merecen, trabajamos el año por completo, en la Liga no se dieron las cosas pero cerramos el año de la mejor manera”. El que habla, nada menos, es Germán Ezequiel Cano, que hizo el gol del título, el número 41 del año con el DIM.



Iba a ser muy triste que tanta capacidad goleadora se quedara sin un premio este año. Pero Medellín, que había empatado 2-2 en Palmaseca el sábado, sacó rápidamente ventaja en su casa, en una caldera con 39.842 hinchas rojos, que hicieron sentir su presencia de comienzo a fin.



El equipo de Aldo Bobadilla jugó muy bien el primer tiempo y encontró la ventaja a los 20 minutos, cuando Adrián Arregui, otro guerrero argentino que llegó este año al DIM, tomó un rebote del poste tras un cabezazo de Jesús David Murillo y anotó el 1-0.



Pero así como los goles de Cano no podían quedarse sin un título este año, ese trofeo tampoco podía quedarse sin el sello de Cano. Y ese sello lo puso el artillero argentino a los 35 minutos, cuando conectó de cabeza un brillante centro de Andrés Ricaurte y dejó sin opciones al portero Johan Wallens.



Pudo haber sido mayor la diferencia a favor del Medellín, pero en un par de ocasiones el equipo no supo definir porque sus jugadores quisieron hacer remates muy ajustados y fallaron por muy poco. Como el remate de Ricaurte que se estrelló en el palo en el primer tiempo, o como el de Didier Moreno en el segundo que terminó atajando Wallens.



Cali, un digno rival, por momentos metió al DIM en su arco, pero solamente obtuvo un premio de consolación, en el segundo minuto de reposición de la segunda etapa, gracias a un cabezazo de Danny Rosero. Pero de resto, todo fue rojo: el ambiente, la fiesta, el triunfo, la vuelta olímpica y la Copa, que le permite volver a la Libertadores y así salvar el año.



