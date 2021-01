DIM le propinó otro golpe al Junior de Amaranto: lo sacó de la Copa

Deportivo Independiente Medellín clasificó a las semifinales de la Copa Colombia 2020, tras superar por 2-1 a Junior de Barranquilla. El conjunto antioqueño arrancó abajo del marcador con gol de Miguel Borja, pero logró voltear el marcador con goles del debutante Agustín Vuletich y a pocos minutos del final, Leonardo Castro selló el pase a la próxima fase donde esperará por Deportes Quindío.



Desde antes de iniciar el partido, el uruguayo Alexis Rolín fue descartado para ser inicialista debido a una molestia física. Con lo cual, Hernán Darío Gómez tuvo que modificar la nómina, ingresando al central Víctor Moreno. Los primeros 15 minutos, el local controlaba la pelota y lucía un poco más aplomado en el campo contrario, Junior esperaba y empleaba el contragolpe, aunque con más ganas que precisión.



Al minuto 20, Junior empleó el primer cambio, ingresando Marlon Piedrahita en lugar de Fabián Viáfara, quien sufrió un golpe en su tobillo derecho. La visita inquietó sobre el minuto 22, tras un despeje largo de Sebastián Viera para Fredy Hinestroza, quien no logró conectar un buen disparo a la salida del arquero Andrés Mosquera Marmolejo.



Ambos equipos se repartieron el control de la pelota, lograban aproximarse, pero no lograban generar peligro en el arco contrario. Sobre el minuto 43 y tras un centro desde el sector izquierdo de Fredy Hinestroza, Miguel Ángel Borja abre el marcador a favor del Junior con un potente golpe de cabeza que dejó sin reacción al arquero Marmolejo.



Tras el gol, los ánimos se caldearon y el árbitro Carlos Ortega recurrió en sacar un par de tarjetas amarillas. Por ponerse un sombrero vueltiao en la celebración del gol, Miguel Borja fue amonestado sobre el final del primer tiempo.



En la etapa complementaria, Junior realizó otra modificación, salió Didier Moreno, quien fue amonestado, para darle su lugar a Juan David Rodríguez. Medellín reaccionaba mediante Javier Reina, quien con su pierna izquierda exigió a Sebastián Viera.



Sobre el minuto 6 y tras una jugada individual de Germán Gutiérrez por el sector izquierdo, el ex jugador del Junior y Bucaramanga centró la pelota al segundo palo, para que Agustín Vuletich con golpe de cabeza, igualara el marcador para el Deportivo Independiente Medellín.



Medellín se afianzaba en el terreno de juego, mientras que Junior recuperaba el control de la pelota y buscaba agredir al rival en campo contrario con lanzamientos a la espalda de los defensas, al minuto 19, Jhon Pajoy tuvo el segundo gol tras un pase en profundidad, pero la pelota la mandó por encima del arco de Marmolejo.



Al minuto 25, ambos equipos daban señales de cansancio y calambres, producto de la pretemporada. Medellín no competía desde noviembre, mientras que Junior estaba un poco más entero, pero no había mucha diferencia. Agustín Vuletich fue reemplazado por Leonardo Castro. Mientras que en el Junior hicieron dos variantes; saliendo Fredy Hinestroza por Carmelo Valencia y Fabián Ángel por Larry Vásquez.



Durante los últimos minutos, Junior profundizaba y sometía a su rival, Medellín no estaba en plenitud física y le costaba elaborar transiciones rápidas de defensa a ataque. Sin embargo, al minuto 43, una recuperación desde el mediocampo por parte de Juan Manuel Cuesta, la pelota le quedó a David Loaiza quien ve ubicado a Leonardo Castro que le gana en carrera a los contrarios y a la salida de Viera, el caucano define la pelota contra el palo derecho, marcando el gol que significa la clasificación poderosa.



En semifinales, Medellín enfrentará a Deportes Quindío, quien eliminó a Alianza Petrolera.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín