'Me sentí engañado por el árbitro Hinestroza': presidente de Patriotas tras polémica

El encuentro entre Patriotas Boyacá y Deportivo Pereira bajó el telón de la fecha 11 de la Liga colombiana; sin embargo, el partido fue dado por finalizado tras 64 minutos de juego por 'falta de garantías' para su desarrollo.

Había cierta tensión en el estadio La Independencia de Tunja por la derrota del equipo local contra los matecaña. El marcador iba 0-2 tras los goles de Carlos Darwin Quintero, de penalti en el primer tiempo, y de Fáber Gil en el 16 del complemento.

Tres minutos después de la segunda anotación del Deportivo Pereira, algunos hinchas ingresaron al terreno de juego y el árbitro Jhon Hinestroza decisión suspender las acciones hasta que se dieran garantías.

Algunos jugadores del equipo lancero intentaron calmar los ánimos de los hinchas en las tribunas, pero los insultos siguieron llegando y la tensión se sentía en el ambiente.

Luego de 25 minutos, el árbitro central decidió dar por finalizado el partido por falta de garantías para continuar con su desarrollo, situación que no cayó nada bien en el equipo local.

César Guzmán, presidente de Patriotas, habló este lunes sobre lo ocurrido en La Independencia el domingo en la noche y se mostró muy molesto con la decisión del juez.

"Es sorprendente la decisión que tomó (el árbitro) Hinestroza, manifestando la existencia de falta de garantías porque parece que garantías siempre hubo en el estadio. Esto resulta ser algo cómico, podríamos llamarlo", empezó explicando en Win Sports.

Patriotas vs Pereira Foto:Captura de pantalla de Win Compartir

"Se puede ver a través de las imágenes cuánta es la afición que viene a ver a Patriotas al estadio, si son 15 no son 20 chicos los que van al estadio, que por supuesto están molestos por los resultados del equipo, pero no son entendibles los comportamientos inadecuados que tiene como el que tuvo uno en el partido, cuando intentó entrar a la cancha. De manera oportuna, el personal de logística impidió su cometido, lo propio hizo la Policía Nacional impidiendo que los jóvenes saltaran al terreno de juego y como están en los videos y el país lo pudo ver, está la Policía Nacional teniendo a distancia, desde la tribuna, a unos chicos que estaban protestando o gritando", dijo.

Y agregó: "15 o 20 chicos no generaban ningún peligro para la seguridad del espectáculo. Es una cosa curiosa la decisión, porque básicamente el árbitro está hablando de la incapacidad de la Policía del municipio de Tunja, según ellos no tienen la capacidad de controlar a 15 chicos que están protestando desde una tribuna".

Por otro lado, señaló que Deportivo Pereira fue el que reclamó por a alta de garantías: "Lo que sucedió es un grupo de jugadores y de directivos del Deportivo Pereira que manifestaban que no había garantías y que no querían seguir jugando".

Pereira, nuevo líder de la Liga, tras vencer a Patriotas en Tunja. Foto:@DeporPereira Compartir

"Guzmán afirmó sentirse engañado por el juez central tras una charla que tuvo con él en el estadio, justo antes de que diera el partido por finalizado: "Debo decirlo, me sentí engañado por el señor Hinestroza, bajé al terreno de juego y en el túnel me encuentro a Hinestroza donde me pide que le diga a mis futbolistas que ingresen al camerino y que en 20 minutos el encuentro iba a continuar, cuando hago lo propio que es seguir sus instrucciones, y a los 10 minutos, sin una situación diferente a lo que estaba sucediendo, da por terminado el encuentro".

Y señaló que intentó hablar con el árbitro tras su decisión: "Vi a Hinestroza cuando tomó la decisión, pero no me habló mucho, él hizo más expresiones y gestos tratando de decir nada que hacer, pero no me dio una razón particular por la cual consideraba que afectaba la seguridad de los futbolistas o que no había garantías".

César Guzmán, máximo dirigente de Patriotas. Foto:Archivo particular Compartir

El presidente de Patriotas indicó que habló con los directivos de la Dimayor y fe él quien informó al presidente Fernando Jaramillo de lo que sucedió en Tunja. "Estas decisiones no las toman solo el cuerpo arbital, ellos consultan con su comisión técnica, la Dimayor, el comisario de campo, incluso el mismo presidente y gerente de Dimayor. Cuando llamé al señor Ricardo Pérez durante esos 20 minutos que estuvo suspendido el partido, él me manifestó que no podía comunicar con Hinestroza ni Macahdo, cuando llamé al presidente (Fernando Jaramillo) no se daba ni por enterado de lo que estaba pasando en el estadio, fui yo el que le indicó lo que sucedía".

Por último, criticó la decisión explicando que hay equipos a los que los miden con otro racero. "Me pregunto por qué las decisiones arbitrales son tan diferentes para unos equipos y para otros, se puede ver en Cartagena como 200 desadaptados ingresaron al terreno de juego, le pegaron a unos futbolistas, agredieron a los jugadores y el coronel de esa ciudad dijo que existían garantías, cuando el país pudo ver otra cosa, ese partido con más reparos continuó".

DEPORTES