'Me hago cargo de todo y le pido perdón a la afición’: Miguel Russo

Miguel Ángel Russo, el técnico de Millonarios, dijo estar dolido por la derrota, y culpó al maratón de partidos que ha tenido el equipo del mal momento, tras la derrota 2-3 con Equidad y que dejó al club capitalino cerca de la eliminación.

“El fútbol tiene dos conceptos muy claros: las dos áreas. Cuando uno falla en las dos hay problemas. A pesar de la tranquilidad del primer gol nuestro regalamos los otros dos y el tercero. Son muchos errores para un equipo profesional y competitivo. Me hago cargo de todo, pido perdón a la afición”, señaló.



Y agregó: “La respuesta la debemos de tener nosotros y yo principalmente. Los jugadores quieren dar lo mejor, cometen errores, nos ha tocado un semestre donde debemos jugar muy seguido y con muchas lesiones, pues eso nos ha perjudicado”.



Russo advirtió que hay que ir día a día y que no se ha decidido si le apostarán a la Copa Colombia o al torneo.

Nunca tuve una racha así de local, 30 años de carrera y nunca me había pasado

“Es difícil, porque tenemos partidos complicados. Hay jugadores que vienen jugando bien, otros no. Uno está dolido, no está bien, nunca tuve una racha así de local, 30 años de carrera y nunca me había pasado. Es difícil explicarlo. La localía debe ser fuerte, pero hoy es un día difícil para mí, mañana será otro día”, precisó el DT.



“Cuándo jugamos cada tres días hay que medir todo. Es fácil hablar. Yo entiendo, pero a veces no te dan los tiempos y la realidad. Cuando se dice eso, que el mayor problema es que hemos jugado tan seguido, no hay tiempo para las conferencias de prensa”, agregó el entrenador.



Deportes