El juego Tolima y Millonarios no se pudo jugar el domingo, luego de la agresión al jugador del club bogotano, Daniel Cataño, por parte de un aficionado que saltó a la cancha, al burlar la poca seguridad que había en el escenario.

El partido se suspendió, pues los jugadores del equipo visitante no sintieron que había garantías después del violento momento.



El bus del equipo bogotano, cuando abandonaba el estadio Manuel Murillo Toro, fue atacado por más desadaptados, que con pierdas rompieron los vidrios y pusieron en peligro la integridad de los jugadores, que denunciaron el hecho en sus redes sociales.

Jessica Aristizábal, esposa de Cataño, reaccionó, pues le angustió y le dolió ver a su esposo al ser maltratado por un aficionado de un equipo al que el volante le entregó todo.



Los ánimos no eran los mejores. El sábado, cuando el equipo bogotano llegó a las instalaciones del hotel de concentración, Cataño fue insultado por los aficionados tolimenses.



Antes de entrar al hotel, el jugador contestó las agresiones verbales con un gesto, lo que provocó la reacción de los aficionados que estaban en el lugar.

'Duele el alma'



A Cataño no le perdonan que erró un penalti en la final Tolima vs. Nacional del 26 de junio del 2022, lo que pudo ser la cuarta estrella para el elenco de Ibagué.



"Increíble que pasen estas cosas en el fútbol colombiano, me duele el alma ver estos actos, la falta de Dios en los corazones de estas personas que solo guardan odio y rencor. Arriba hay un Dios que todo lo ve y pelea por sus hijos, de la justicia solo se encarga él”, escribió en sus redes sicales la esposa del jugador de Millonarios.

Mensaje de Jessica Aristizábal, esposa del jugador. Foto: Archivo particular

