DT de Cortuluá revela nombre de jugador de Tigres en supuesto amaño

La ratificación del regreso del Deportivo Pereira a la A se ha visto salpicada por las acusaciones del supuesto amaño del partido en el que aseguró su ascenso, la goleada 0-5 a Tigres, en la última fecha del cuadrangular semifinal.

La denuncia del presidente de Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, habla de un ofrecimiento de 100 millones de pesos de parte de tres jugadores del Deportivo Pereira a uno de Tigres para que se dejaran hacer cuatro goles. Cabe recordar que Cortuluá llegó a la última fecha como líder del cuadrangular.



Máyer Candelo, el técnico de Cortuluá, fue más allá y reveló el nombre del jugador de Tigres que habría sido el receptor de ese ofrecimiento.



"Lo que yo puedo asegurar, es que dos jugadores míos me llamaron antes del partido. Que el arquero (Roameth) Romaña los había llamado y les dijo que Pereira les estaba ofreciendo 100 millones y que si nosotros íbamos a dar plata", declaró Candelo al programa El VBar Caracol.



Roameth Romaña es un arquero de 22 años, nacido en Apartadó, que está desde 2018 en Tigres, su único equipo profesional. En su momento fue convocado por el DT Arturo Reyes a la Selección Colombia Sub-23 que se prepara para el torneo Preolímpico.



"A mí me incomodó la llamada, les dije que le dijeran que si al le parece que un jugador por perder quiere recibir plata, que eso no se ve en ningún lado, que está muy joven para que se manche", agregó Candelo.



