Deportivo Cali no levanta, no logra despegar. Fecha a fecha se hunde y no consigue los resultados para salir de la crisis. Ahora empató de local contra Bucaramanga, 1-1.

La situación de Mayer Candelo es cada vez más complicado en el cargo, pues el DT no ha podido levantar el rendimiento del equipo.



Con este nuevo resultado adverso, y el último lugar de la Liga, crecen versiones sobre la posible salida del entrenador, que fue ídolo como futbolista del elenco azucarero.

Declaraciones de Mayer

Mayer Candelo, técnico del Deportivo Cali. Foto: YouTube: Dimayor

En rueda de prensa, el técnico del Cali analizó este nuevo resultado adverso, pero no dio señales de querer abandonar el barco. Por el contrario, dice que sigue poniendo el pecho y no se va a ir. Eso sí, dio declaraciones en las que señaló que hay perosnas contratadas para atacarlo.



¿Se va o se queda? "Es entendible que me quieran cobrar un muerto ajeno, le pagan a la gente para que me crucifiquen pero la realidad es de hace 8 meses y yo llevo 2. El equipo viene golpeado. Vivir esta presión no es fácil. Hay que seguir poniendo el pecho, yo no me voy a rendir, los que quieren que me vaya, no me voy a ir. Amo esto y quiero ayudar. Venceremos a los que hacen daño. A mí no me hacen daño, sí a la institución. El hincha no conoce todas las verdades que existen y no dejan que esto crezca".



Variantes: "Queríamos presionar arriba. La idea era tener la pelota y hacerle daño a Bucaramanga. A veces regalamos la pelota al rival que por momentos nos hizo ver feo".

Nómina: "Todos han jugado. A uno los pongo porque quiero, otros por las necesidades. Miraremos con quién seguimos jugando".



¿Cuáles verdades?: "Quisiéramos que ellos den la claridad, los que hacen daño. Que sean valientes como lo son para hacer locuras".



Futuro: "Llegará el momento donde diremos todo, donde hablemos. No culpo a la prensa. El problema no es de hoy. Hoy me cae el peso y lo asumo. No me voy a rendir".



¿Quién hace daño? "En general. A los que me gritan... mi mamá es de caucho".



