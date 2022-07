Deportivo Cali presentó ante los medios de comunicación al nuevo entrenador del equipo profesional, Mayer Andrés Cándelo, quien desde el sábado anterior está a cargo del grupo y este jueves hará su debut enfrentando a Deportivo Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en la fecha 2 de la Liga.

En el año 2012, Mayer Candelo fue investigado por extorsión, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, fraude y falsedad en documento. Cargos que le imputó su exnovia Carolina Ramírez. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

En la presentación se mostró bastante contento por su llegada al club del que es ídolo: “El sábado cuando me dijeron que iba a ser el entrenador del Cali, fue un día maravilloso para mí, porque nací aquí de verdad, soy doliente de lo que se vive y se siente como un hincha más que soy. Me duele todo lo que pasó en estos seis meses donde los resultados no han sido los mejores. Pero a eso vinimos, a dar la cara, porque nos han dado la oportunidad de poder ser el entrenador del Cali”.



Compromiso: “Aquí no solo vinimos con pasión y amor, sino también con trabajo. Nos hemos capacitado para esta oportunidad, no venimos sólo como un ídolo, jugador de fútbol que fui; nos hemos preparado para poder estar aquí algún día y queremos ayudar a nuestra institución, porque le tenemos el amor más grande del mundo, no queremos que sean solo palabras hoy y resultado cero, vamos a trabajar muy bien para conseguir resultados”.



Hinchada: “Nosotros venimos para darle al Cali todo nuestro conocimiento, amor, lealtad, honestidad como hinchas que somos y como cuerpo técnico, que venimos varios años trabajando juntos, vinimos a hacer lo mejor y que el Deportivo Cali vuelva y enamore de nuevo”.



Refuerzos: “Algo maravilloso que nos encantó a ambas partes cuando nos sentamos en la reunión, es que íbamos a trabajar en equipo y unidos, vamos a ser los mejores compañeros para conseguir los logros. Aquí nos dimos la oportunidad de que si hoy podemos conseguir algún jugador lo traeremos, pero no vamos a enloquecernos en pedir por pedir”.



Dudamel: “Cada partido no importaba el rival, iba a disfrutar al estadio, a gozármelo, también lloré porque en diciembre disfruté y que hoy le tengo que agradecer a ‘Rafita’ que fue un compañero mío del año 1998-1999, que nos dio la alegría de poder disfrutar de la décima estrella, como hincha que soy le di las gracias por darme esa alegría y que también he llorado estos seis meses de no tener buenos resultados, porque somos hinchas y no lo dejaremos nunca”.

Teófilo: “Hemos hablado como equipo con él, es un talentoso y mágico, vamos a potenciar toda esa magia y condición que tiene, está contento, él será nuestro capitán. Solo les puedo decir que está contento, no sé cuál es el rumor de que se iba, ha entrenado muy bien estos días y esperamos potenciarlo para el beneficio del equipo”.



Propuesta de juego: “Un equipo ordenado en todas sus líneas, pero proponiendo juego, vamos a ser tácticos intentando presionar en campo rival, no en el nuestro, queremos presionar para poder marcar goles, tener la posesión de la pelota, nos va a tocar tomar riesgos porque soy ofensivo, para conseguir los objetivos que queremos al final”.

Agustín Vuletich: “Es de la institución, él tiene contrato. No puedo hablar de pasado, nosotros podemos hablar de hoy, en estos días ha trabajado muy bien, es un profesional, quiere aportar a la causa y esperamos potenciarlo y ayudarle para que nos ayude a marcar goles que es lo que necesitamos”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15

