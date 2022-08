Si algo le faltaba al Deportivo Cali en medio de su crisis institucional, económica y deportiva era un conflicto entre el técnico, Máyer Candelo, y el máximo referente del plantel, Teófilo Gutiérrez.

Teo, que ya pagó las dos fechas de suspensión por su expulsión en la primera fecha, contra el Tolima, no fue convocado por Candelo para el partido que, al final, perdió 0-3 contra Envigado para hundirse en el último lugar de la tabla.

Ya antes del juego, Candelo había dado una declaración que dejó pensando a más de uno. “Yo no necesito a Teo, yo necesito al que esté comprometido con Deportivo Cali. El que esté comprometido es bienvenido en mi equipo. Así como les entrego las llaves a todos, se las quito también. Este es un tema de respeto mutuo, de compromisos, de trabajar todos los días, de ayudarnos porque nadie está desconociendo las condiciones de él. Todos sabemos de su talento, de su magia, de su experiencia, pero necesitamos el compromiso de todos”, dijo.

Mayer Candelo evadió el tema de Teófilo Gutiérrez



Ya con los tres goles adentro y el último lugar clavado por el momento, a Candelo le volvieron a preguntar por el tema y el DT evitó referirse directamente al tema.



“Tengo que hablar de los 18 jugadores que estuvieron hoy, no de los que no están. No puedo decir que perdí por Teo o gané por Teo, no puedo meterlo en una nómina donde no está para hablar un tema que no es de él, no estuvo en los 18 jugadores. Tengo que hablar de los que son”, dijo.

Mayer Candelo, técnico del Deportivo Cali. Foto: YouTube: Dimayor



Candelo no se explica lo que ha pasado y se responsabilizó de la derrota. “Una situación negativa, desafortunadamente no fue un buen momento, seguimos fallando individualmente, colectivamente, no hay excusas, si hay un responsable acá soy yo, no los jugadores, por eso vine solo. Yo soy el que los entreno y si no han hecho las cosas bien es porque no han entendido el mensaje”.

Las explicaciones de Candelo para el mal momento del Cali



Sobre la falta de orden del Cali, Candelo aseguró: “El tema del desorden es culpa mía, si se ve sin argumentos es porque no han entendido el mensaje, no los he entrenado bien o no sé qué pueda pasar. La idea es que todos los días les damos trabajo y desafortunadamente para mí no se ve en la cancha”.

Candelo insistió en que tratará de buscar soluciones para enderezar el camino, ahora que tendrá que enfrentar al líder del campeonato, Millonarios.



“Es muy bonito hablar, pero la realidad es cuando se hace y no se ve lo que se habla, tenemos que autocriticarnos, ellos tienen que hacerlo, nosotros también. Seguiremos siendo valientes, nos esforzaremos, buscaremos las maneras de crecer para que nuestro equipo sea mejor compitiendo. Solo tenemos dos días para enfrentar a, si no es el mejor, uno de los mejores equipos, con el mejor entrenador de Colombia y que viene trabajando hace mucho tiempo”, concluyó.



