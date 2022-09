Después de darse su salida del Deportivo Cali, hace algunos días, el extécnico del conjunto azucarero, Mayer Andrés Candelo, rompió su silencio y habló para contar gran parte de los pormenores de su instancia en cuadro caleño y de la difícil situación en las últimas semanas.

'Todo estuvo planeado'

Mayer Candelo, técnico del Deportivo Cali. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

“Ya han pasado varios días de la salida y de todo eso, estamos tranquilos con la cabeza en alto, porque lo único que queríamos era aportar, hacer cosas bonitas en nuestra institución, llamada Deportivo Cali, pero desafortunadamente no está en un buen momento, deseamos que siempre esté en lo mejor”, dijo de entrada Candelo en diálogo con Jaime Dinas.



Luego, con el mismo reportero, Candelo se refirió a la agresión en Tulua. A su juicio, el incidente habría sido orquestado.



“Le están haciendo daño a una institución maravillosa y que hoy por egos y el orgullo no les están haciendo daño y que me duele mucho, no de los hinchas, sino de las personas de las que estuvieron, en Tuluá y se metieron a una cancha de fútbol, a seguir dañando la imagen, cuando el que le está haciendo daño a la institución no soy yo, sino los mismo que los mandaron o que los pusieron a hacer eso”, expresó.



Sobre los hechos, aseguró que ninguno fue agredido físicamente: “La verdad no, ni mis jugadores ni yo, porque fuera sido algo natural, habría entrado un llamado hincha con un cuchillo a darle a alguno, con una piedra o un palo. Si algo tengo que dar fe es que a ninguno agredieron. Ahí es donde se ve más lo planeado que fue esto, lo estudiado para que llegara el momento”.



Este miércoles, en diálogo con Caracol radio, insistió "Todo estuvo planeado, nadie agredió a nadie, todo fue orquestado".

