Un ídolo del Deportivo Cali se quedó sin club, ¿volverá?

Deportivo Cali tuvo un año agridulce. Entró a los cuadrangulares en los dos torneos del 2019, pero no logró ser finalista en ninguno de ellos. En la Copa Colombia alcanzó la final, pero perdió con Medellín. El premio a esa campaña fue la clasificación a la Copa Suramericana.

Sin embargo, el técnico Lucas Pusineri no continuará al frente del equipo. El argentino dio las razones de su salida.



"Me queda la espina de no haber podido salir campeón en la Copa y en los cuadrangulares, que estuvimos muy cerquita. Después, hubo algunas circunstancias que me llevan a tomar una decisión, últimamente no podía tener injerencia en algunos futbolistas que abandonarían el club y también en las contrataciones que estaban prácticamente consumadas", dijo Pusineri.



"No puede que ser si uno no puede tener la injerencia en el armado del plantel en estos momentos, después tener la responsabilidad directa en un mes cuando empiece el campeonato, eso fueron tal vez las miradas distintas que hemos tenido, hoy por hoy tengo una aceptación muy importante por el trabajo, me voy por la puerta grande, con la gente, los empleados de la institución y los colegas”, agregó.



¿Quién sería su reemplazo? Un ídolo de la hinchada verde acaba de quedar sin trabajo y algunos lo señalan como posible candidato para ser técnico del club.



Se trata de Máyer Candelo, quien dejó de jugar este año para convertirse en técnico de Cortuluá. El '10' se despidió del club vallecaucano en su cuenta de Twitter:

Hoy termina un vínculo laboral con Cortulua, pero el sentimiento sigue igual, sol hay palabras de agradecimiento hacia el club y a la hinchada que siempre apoyó, muchas gracias por todo. Dios los bendiga pic.twitter.com/dCrVkgh12S — Mayer Candelo (@Mayer10oficial) December 13, 2019

Candelo alcanzó la final del primer semestre en la B, que perdió con Deportivo Pereira, y luego perdió el ascenso en el repechaje contra Boyacá Chicó.



¿Será Candelo el nuevo técnico del Cali? Aunque la idea era traer a un extranjero, no sería descabellado tener a un hombre de la casa a cargo del plantel profesional.



