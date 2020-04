La fuerte afirmación del máximo accionista del América sobre la Liga

Tulio Gómez ha sido uno de los dirigentes que más se ha referido a la crítica situación financiera de los clubes de fútbol en Colombia, incluso antes de la aparición de covid-19, que llegó a la suspensión de todos los campeonatos.

En este sentido, Tulio Gómez hablo con Caracol Radio sobre lo que les espera a los clubes respecto al campeonato local y el presente de América. "Hay posibilidades que este año no juguemos y eso me parece fatal para el fútbol profesional colombiano”, señaló.



Además, en el programa ‘De Taquito con Marino’ para entregar su punto de vista sobre las declaraciones del ministro de Salud, Fernando Ruiz, en cuanto a la escasa probabilidad de que el fútbol se reinicie este año. De igual forma, desde la finca ganadera en que se encuentra confinado, habló de las versiones que lo vinculaban entre los probables candidatos a entrar en la subasta que prepara el Pereira, dela empresa canadiense que se ofreció para realizar los protocolos de seguridad en un eventual reinicio de competencias y el polémico tema de los derechos de televisión internacional.



Sobre las palabras de Ruiz señaló que “estamos verificando y corroborando lo que dice el Ministerio, no es solo el equipo profesional, es la parte administrativa, la cantera, etc. Nosotros tenemos casi 50 pelados a los que le pagamos el salario mínimo y muchos de ellos son cabeza de familia”.



También cree que es un error quienes piensan que un club son solo los jugadores profesionales y que las consecuencias se analizan apenas para los profesionales: “Sería mortal para todo el fútbol colombiano, los equipos grandes tienen muchas fuerzas básicas, 40, 50 o 100 en las escuelas. Esa es la preocupación, los pelados, porque hay jugadores profesionales que pueden aguantar, los pelados no”.



Reveló que la nómina del club es de “aproximadamente 150 empleados, no es solo el equipo profesional. Los pelados que tienen 17 y 18 años, que se tienen ya uncontrato, se vuelven cabezas de familia, porque sus mamás son separadas, madres solteras. Para poner un ejemplo, ‘el ratón’ (Daniel) Quiñones le pagamos un salario y el arriendo de la casa, vive con su mamá y su hermano. Santiago Moreno, que estaba en un pueblo, le alquilamos un apartamento en Bochalema para que esté con su mamá. Todos se fijan en el fútbol profesional, que es costoso, pero detrás hay más, los entrenadores, utileros, médicos, fisioterapeutas…”.



En cuanto si va hablar con los jugadores para renegociar el acuerdo reciente en cuanto a la rebaja salarial, esgrimió que “lo que pasa es que con tanta incertidumbre lo que negocie uno hoy con los jugadores puede cambiar en un mes o dos meses, pero de un año o 10 meses parados no lo aguanta nadie. Nosotros tenemos que pensar más que todo en los canteranos, en el fútbol hay jugadores que ganan salarios altos, solo el 20%, calculo yo, gana un buen salario, el resto no ganan mucho, a esos 40 o 50 pelados tienen un salario mínimo y son el futuro de la institución”.



Acerca del rumor que lo vincularía como accionista del Pereira junto a Raúl Giraldo, señaló que “le pongo el ejemplo, hoy el presidente de Avianca esta enredado con esa compañía, ¿usted cree que va a pensar en otra? Si no somos capaces con un equipo, menos con dos. Lo que pasa es que nosotros teníamos negocios en Pereira y ayudamos al equipo a conseguir patrocinios. Pereira nos trató bien y los apoyamos. La política de nosotros cuando teníamos los mercados era conseguir empleados de la misma ciudad, como ocurrió en Cali, Armenia y Jamundí, por eso la gente nos liga con eso”.



Otro asunto que lo tiene pensativo es el de los contratos de Alexandre Guimaraes, Michael Rangel y Matías Pisano, que vencen en junio, pero repitió que “no sabemos todavía, estamos en una incertidumbre total, nos toca esperar a junio a ver qué pasa, cabe para todos, creo que ni siquiera una guerra mundial nos habría afectado tanto, nadie se imaginó una cosa de estas”.



¿Qué les ha dicho la Fifa para que no se afecten? “La Fifa saca unos comunicados, pero las cosas cambian, uno toma las decisiones hoy y mañana toca cambiarlas”.



¿Piensa que en Colombia se puede dar lo mismo que en Argentina en cuanto a la cancelación de la Liga? “Si este año no hay más fútbol hay que darla por finalizada, solo Dios sabe en qué va a terminar esto, porque si se incrementan los contagiados van a tomar medidas, o si se aplana la curva van a pensar que no se puede aflojar porque se aumenta el contagio. Hay otra gente que está encerrada porque le da miedo morirse del virus, pero le da más miedo morirse de hambre”.



Sobre la empresa canadiense que manejaría el protocolo, dijo que “la cosa es muy sencilla, es una empresa canadiense que tiene expertos en salud, estuvo el médico de la Federación, médico del ministerio de Salud, es un contrato que no valió nada, simplemente esa empresa dijo los apoyo, asesoro, y más adelante cuando vayan a contratar ese servicio miramos si nos contratan por una licitación, y los clubes tomarán la decisión de contratar o no. ¿Allí qué dolo puede haber? si no hubo costo, no se está pagando nada. Dijeron, si les gusta entramos a competir, pero no hubo un contrato ni pago”.



Siendo la persona que acercó al fondo inversor con el contrato de los derechos de televisión internacional, era inevitable pedirle su opinión: “La mayoría son escépticos en que ese dinero va a llegar, yo tengo fe que va a llegar, máximo ahora que el mundo cambió y todo va a ser digital, ya van a haber muchas cosas que no van a ser presenciales, seguramente la gente le va a mermar mucho ir a los estadios y espectáculos, y van a ver por un celular, una tableta o un computador, esperemos a ver. Hay un contrato, lo que pasa es que ellos han encontrado unos peros, por ejemplo, unas plataformas que creo que se llaman OPP, donde había gente transmitiendo en streaming, transmitiendo partidos de Colombia, pero RCN salió a solucionar eso. Hay gente que busca de donde pegarse, y lo han encontrado, pero tampoco los voy a disculpar. Obviamente ese contrato de televisión no es el culpable de que estemos en crisis, nosotros ya veníamos en crisis, sobre todo los equipos grandes, porque los equipos grandes invertimos más de lo que nos entra, hay unos equipos chicos han sido más inteligentes, les entran 100 pesos y gastan 80. Los equipos grandes nos entran 200 y gastamos 240. Para ser rentables hay que gastar menos de lo que ingresa”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali