Gustavo Serpa pide la renuncia del Secretario de Gobierno de Bogotá

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, reaccionó con dureza a la decisión de la Alcaldía de Bogotá de suspender el regreso del público a los estadios de la capital, luego de los desmanes que se presentaron el martes por la noche, en el intermedio del partido entre Santa Fe y Atlético Nacional.

Serpa, además, pidió la renuncia del secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, al considerar que no tiene la capacidad de manejar el problema de las barras bravas en la ciudad.



"Para mí el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, debería renunciar. Él mismo dice que se encargó con las barras de coordinar, ahora resulta que nadie responde por lo que pasa". Qué forma tan irresponsable de ejercer la autoridad, por qué Gómez no tiene el valor de reconocer la responsabilidad que tiene”, dijo Serpa a Caracol Radio.



Sobre lo ocurrido el martes en El Campín, donde fanáticos de Nacional invadieron la tribuna familiar de Santa Fe, y luego integrantes de la barra brava de los rojos atravesaron la cancha para defender a los hinchas que atacaron, Serpa consideró: "Es el reflejo de lo que está pasando en el país, ahora resulta que el fútbol es el niño malo de todo lo que está pasando en Colombia. Entonces, por qué cuando hay un muerto en una discoteca o en un restaurante no cierran todas las discotecas y todos los restaurantes".



"Es una discusión más profunda, lo más fácil es echarles la culpa a los equipos, a las hinchadas, decir ahora cancelamos el fútbol", agregó el máximo accionista azul.



Millonarios esperaba contar con el acceso de hinchas al estadio en el clásico del sábado contra Santa Fe. Ahora, con la decisión de la Alcaldía de Bogotá, el tema quedó suspendido.



