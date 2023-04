Tras sostener una reunión con respecto al aplazamiento del juego Nacional vs. América, el presidente del equipo antioqueño, Mauricio Navarro, habló claro sobre el tema.

"No estamos en capacidad de darle lo mismo a todas las barras, al no estar en capacidad de hacer eso, lo que hicimos fue cortar algo que era un beneficio única y exclusivamente para la barra", dijo el dirigente.



Y agregó: “Quiero aclarar que el problema que tiene Atlético Nacional no es con su hinchada, es únicamente con la de Los del Sur. Nosotros simplemente les anunciamos que el club debido al déficit económico no aceptaba algunas exigencias".

Aficionados de Nacional que se ubican en la tribuna sur del estadio Atansio Girardot protagonizaron desmanes, por lo que el partido tuvo que aplazarse.



"El tema de los abonos lo han torpedado y no estaba en capacidad de aceptar lo que pedían en temas económicos, boletería, y otra era pagarles un dinero por cuidar a las hinchadas visitantes. Las medidas están tomadas, si la barra no quiere dejar hacer el partido va a ser difícil. Además Los del Sur han tratado de evitar que el equipo sea exitoso", indicó Navarro.



Una vez los aficionados fueron evacuados del estadio, en las afueras del mismo se presentaron peleas entre hincha, que la policía trató de controlar.

Lamentablemente, el partido entre Atlético Nacional y América de Cali fue aplazado debido a actos violentos en el estadio Atanasio Girardot. El encuentro se realizará el lunes a las 10:00 a.m. a puerta cerrada.

Navarro habló de las polémicas declaraciones del secretario de Gobierno, Juan Carlos Ramírez, quien culpó directamente a las directivas del club por atraer esta violencia y no dar soluciones a las hinchadas.



"No comparto la opinión del Secretario de Gobierno. La decisión que se tomó fue por parte de la institución, no personal. La posición de él debe ser más centrada. Nunca hemos estado cerrados al diálogo. No sabemos aún como vamos a manejar el problema”, sentenció.





Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, habla en WIN de las exigencias económicas de Los Del Sur.



Una de ellas era cobrar por 'cuidar' a las hinchadas visitantes.



A LDS le quitaron los beneficios y mostraron su verdadera cara.



