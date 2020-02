Jugador sancionado por simular, se defiende y critica la multa

La Dimayor volvió a poner una sanción ejemplar por la simulación de una falta que derivó en el engaño a un árbitro, que decretó tiro penal.



En este caso fue el jugador del Cúcuta Deportivo Matías Ezequiel Rodríguez por fingir una falta en el partido de la cuarta fecha contra Alianza Petrolera.

El jugador fue sancionado con cincuenta y dos millones seiscientos sesenta y ocho mil ciento ochenta pesos de multa y dos semanas de suspensión por contribuir en un error de juicio.



Matías se defendió. Negó que haya simulado, y se quejó de la suma de dinero que le impusieron.



"Me pareció injusto lo que está pasando. Uno trata de tomarlo de la mejor manera pero es difícil porque es una locura que te cobren 20.000 dólares sabiendo que los clubes no están al día, que te deben 2 o 3 meses y por una supuesta simulación es ilógico", dijo el futbolista en diálogo con El Alargue de Caracol.



El jugador del Cúcuta agregó: "Entro al área antes de que el rival toque la pelota doy el pase y cuando terminó el rival me pega en el pie. Hubo contacto. No fue simulación, por algo cobró el penalti. Hubo contacto. Hay videos. Mi abogado está trabajando ahí".



Finalmente dijo que su abogado está trabajando en el tema y que el presidente del club, José cadena, aún no se comunica con él. "No. No fue simulación. Hubo contacto. Y más allá de un error, no te pueden cobrar 20.000 dólares. Están locos", insistió.





