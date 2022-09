No paran los problemas para Matías Mier.



El futbolista de Santa Fe ha sido expuesto en Internet por cuenta de una foto en una reunión privada, en la que se ve cogido de la mano con su supuesta nueva pareja, amor que, según portales de entretenimiento, habría provocado la ruptura con la periodista Melissa Martínez.

Ahora, en medio de esa situación, apareció otra imagen comprometedora del futbolista.



Y, conforme se ha podido saber, Mier ya reaccionó y está tomando cartas en el asunto.



(No deje de leer: Piqué: la polémica decisión que lo acercaría a Shakira y alejaría de nueva novia).

Mier, lejos de las 'manos cruzadas'

Facebook Twitter Linkedin

Melissa Martínez y Matías Mier no interactúan en redes desde finales de agosto. Foto: Instagram: @mati.mier

Sobre aquella primera imagen, en la que se le ve de la mano de una mujer, 'Futbolred' conoció que a Mier no le cayó nada bien la imagen, pues sabe que fue tomada en una reunión exclusiva, y no pretendía revelar que anda con otra mujer, y así no exponer su vida privada. Es por eso que anda buscando responsables y culpables de que la imagen haya salido a la luz.

Y, para colmo, se conoció una nueva imagen de Mier y su supuesta nueva pareja, en el estadio El Campín, en un partido de Santa Fe femenino, o de las Leonas, como son conocidas las jugadoras cardenales.



El portal 'rechismes.com', el mismo que reveló la primera foto, ahora publicó una foto en la que se ve a Mier con la joven mujer que ahora sería su novia.



Por tanto, relucen imágenes similares en redes sociales.

El partido de las leonas, sin entrada al público, sábado en la noche y Mier? Pues en el estadio! El Mati de la gente diría @_FabioMateus_ . pic.twitter.com/u3zKoffUzP — Alejandra Franco (@Aleja_FrancoR) March 27, 2022

Más noticias de Deportes

DEPORTES

*Con información de Futbolred