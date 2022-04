Santa Fe sufrió una nueva derrota y sigue complicando sus opciones de clasificar entre los ocho mejores. Esta vez, cayó en el clásico contra Millonarios, 2-1.

El DT Martín Cardetti, asegura que su equipo jugó bien, pero lamenta no poder conseguir un buen resultado.

Palabras de Cardetti

Balance: "Es duro, un momento complicado, somos conscientes, no jugamos mal pero no ganamos, eso es realidad. Hoy otra expulsión nos complica. Hay que seguir trabajando para todo lo que viene".



Parte mental: "Está bien, son situaciones, no vi la expulsión de hoy. (Las otra expulsiones) Fueron circunstancias de partido".



Coniglio: "Que aguantara, que nos hiciera descasar arriba, que nos diera cabezazo y nos preocupaba la pelota parada de Millonarios. Necesitábamos gente alta".

¿Qué pasó? "La expulsión... nos condenó a perder lo que estábamos haciendo. Con uno menos nos condicionó el juego que hacíamos que era bueno".

'No jugamos mal'

¿Qué cambiar? "No hay que cambiar lo que venimos haciendo. Se hacen las cosas bien. Obvio no obtenemos los resultados, pero no jugamos mal. Me daría bronca si nos pasaran por arriba”.



Yéiler Goez y bajas: "Recuperamos a otros, así que no va a ser un problema".



Errores: "Hoy es un caño para el lado de su arco, le pega a uno nuestro y queda mano a mano Herazo y es gol. La suerte no está de nuestro lado. Cualquier mínimo error lo pagamos caro".



Cambiar sistema: "Cambiamos, hicimos 4-4-2 y jugamos bien, pero no ganamos. Vamos a ver el rival, a pensar y a definir".



