Martín Cardetti ya se siente un santafereño más. Ya parece que ruge. O al menos brama, pero eso solo en la cancha, donde su equipo toma forma, la que él quiere para pelear por el título este semestre, porque afuera, mientras cuenta cuál es su idea y su objetivo, es de palabras breves, palabras mínimas, las justas y precisas. Prefiere que su equipo hable en la cancha desde este viernes, cuando enfrenta a La Equidad (6 p. m.), en su estreno oficial.



Cardetti, 46 años, argentino, al que le dicen 'Chapulín' y nunca supo bien por qué, y quien como delantero fue un gran goleador, aún se ahoga de vez en cuando por la altura de Bogotá, a veces le da mareo, pero lo que realmente le quita el aliento por estos días es engranar a su equipo, escoger el mejor once para el debut, y con la presión de ser Santa Fe, el reto más grande que ha tenido hasta ahora como entrenador.



Armar ese rompecabezas no ha sido sencillo, pero él dice que ya tiene su equipo en la cabeza, ya lo dibuja en su mente, no lo revela, porque quiere que la afición se entere este viernes cómo es que va a jugar. Mientras tanto, habló con EL TIEMPO de su proyecto, de lo que quiere, y si contesta breve, es porque lo hace en plena cancha, listo para otro entrenamiento, preparando el debut, que espera que sea perfecto.

Llegó la hora del estreno, y hay mucha expectativa porque hay una nómina mejor que la del año pasado. ¿Cómo está usted de cara al debut?

Bien, con expectativa, con muchas ganas de empezar, también con el nerviosismo que es normal, pero con muchas ganas.



La afición está entusiasmada con el equipo, ¿para qué está Santa Fe este semestre?

Será consecuencia de muchas cosas, pero creo que el equipo está bien, con muchas ganas. Creo que se ha armado un equipo competitivo. Vamos a estar ahí para estar en la pelea por todo.



¿Es el Santa Fe que usted se imaginaba, el que quería?

Si, obviamente uno siempre busca la excelencia, pero bien, es el que queríamos, el que armamos, el grupo se acopló muy bien a todo y eso es lo más importante porque son los jugadores los que nos defienden en cada partido.



¿Qué falta para que la idea sea completa en el esquema?

Hay que esperar el correr de los partidos, cuando se adapte mejor el equipo. Obvio falta la competencia que es la verdad de todo y espero que nos salgan las cosas como pensamos.



¿Dirigir a Santa Fe es quizá el punto más alto en su carrera como DT?

Sí, porque es un club grande, histórico, con muchos títulos, y por eso es un paso importante en mi carrera, una responsabilidad muy grande y creo estar a la altura para poder afrontarla.



¿Qué estilo de juego le gusta a Cardetti?

Un estilo ofensivo, tratar de atacar siempre, de tener un equipo compacto, pero eso no hay que decirlo sino que hay que demostrarlo.



¿Pero tácticamente a qué va a jugar Santa Fe?

La idea de la presión, la idea del equipo ofensivo, tratar de estar cerca del arco rival, son cosas que me caracterizan como entrenador. Estoy en un club con jugadores para hacerlo.

Cardetti con la camiseta cardenal, a su llegada al club. Foto: Prensa Santa Fe



Hablemos de usted. Llega a Colombia como DT a través de Bogotá FC. ¿Qué le dejó ese paso y por qué salió?

Una experiencia linda, una oportunidad, porque vinimos para demostrar nuestro trabajo, tratando de que un equipo importante nos abriera las puertas como ahora Santa Fe. Y me fui porque el presidente tomó la decisión de que me fuera en el momento de perder un partido.



¿Es un poco de la escuela de Marcelo Gallardo?

Cada uno tiene su idea, su forma, obviamente Gallardo es para mí el mejor técnico de la actualidad, y uno admira todo, pero trato de tener mi idea.



¿Por qué le dicen 'Chapulín'?, que es como lo conocemos desde hace años...

Eso me lo puso Mariano Closs (relator argentino) cuando jugaba y así me quedé. La verdad nunca pregunté por qué me lo pusieron y no me dio curiosidad, no tengo ni idea por qué, je je je.

¿Cómo es Cardetti como entrenador?

Trabajador, de no dejar detalles al azar, estar en cada cosa por mínima, pero dependemos de los jugadores que están agarrando muy bien la idea y eso es lo importante.



Usted fue goleador, y Santa Fe se ha reforzado en el ataque con hombres como Morelo, De la Rosa, ¿es una señal de que la búsqueda es encontrar el gol que se le refundió al equipo el año pasado?

Es la idea, tenemos jugadores, Aguirre también, Mier… todos con llegada, con gol, repito: la idea de ataque está en la cabeza y espero que nos salgan bien las cosas.



Morelo es un símbolo del club. ¿En qué estado lo encuentra?

Bien, se está adaptando de nuevo a la altura, pero bien, es un profesional, vino bien físicamente, está agarrando lo futbolístico y nuestra idea. Esperemos que el viernes nos empiece a dar alegrías.

Martín Cardetti fue jugador del Deportivo Cali en 2007. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿A qué Liga se enfrenta Cardetti?

A un campeonato lindo. Todos los equipos se han reforzados muy bien, así que va a ser un torneo muy competitivo.



¿Ve a un equipo más fuerte?

No, todos los grandes se han reforzado bien y va a ser muy competitivo.



¿Qué le dejó la pretemporada?

Lo que mejor me da esta pretemporada es el armado del grupo, la idea futbolística, más allá de los amistosos, de que pudiera salir bien o mal, la idea se plasmó y eso es lo más importante. El grupo lo está haciendo bárbaro.



¿Tiene ya en la cabeza el equipo base?

Dependemos de cosas extras, del covid... Depende mucho del día a día, pero tengo un equipo competitivo con grandes jugadores en los puestos y vamos a ver qué depara el destino y qué vemos, pero sí, ya tengo mi equipo en la cabeza.

¿Cuál es ese equipo? ¿Lo puede anticipar?

No, y no es lo que han visto en la pretemorada, porque nunca puse el equipo titular.



Debuta contra La Equidad, ¿qué sabe de su rival?

La Equidad es un rival duro, bien trabajado por Alexis García, hace mucho tiempo, con su idea. Va a ser muy difícil.

Los clubes grandes pasan cosas lindas hasta el momento de los resultados, que si acompañan o no, pero estoy feliz de estar en un club como Santa Fe FACEBOOK

TWITTER



¿Qué conoce ya de Santa Fe como club y a qué se enfrenta?

Los clubes grandes pasan cosas lindas hasta el momento de los resultados, que si acompañan o no, pero estoy feliz de estar en un club como Santa Fe, el primer campeón, un club muy importante, grande.



El símbolo de Santa Fe es un león, ¿va a volver a rugir Santa Fe este año con la astucia de Cardetti?

Es lo que estamos buscando, es la idea, poner a Santa Fe en los puestos que se merece.



¿Está para pelear el título este semestre?

Sí, es la idea. En un club grande como Santa Fe lo único que sirve es pelear el título. Es lo que queremos.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

