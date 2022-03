Independiente Santa Fe luchó en Medellín en busca de un buen resultado contra Nacional, pero no pudo. Perdió 2-1 en un partido intenso en el que pudo haber logrado el empate.

Palabras de Cardetti

Martín Cardetti, entrenador de Santa Fe, dio su opinión del partido, además, mostrando su inconformidad con el accionar de los árbitros en Medellín “La sensación es buena, la derrota la vendimos cara. Fuimos a buscar. Un claro penalti que no nos cobran, se revisan todas las manos y esa no. Se ve clara la mano, pero no la cobraron. Erramos muchos goles, por ahí está la clave. Hicimos un buen partido”.

Cardetti continuó en su crítica al árbitro. "Fue muy malo, no tuvo el coraje de revisar una jugada anterior que fue mano. Luego las faltas, las amarillas que cobró. Para mí no fue bueno, pero se puede equivocar. Pasa por un error humano, se puede equivocar. Lamentablemente nos perjudicó a nosotros” agregó sobre el tema de los árbitros.



Sobre la falta de gol, dijo: "Intentamos por fuera, fuimos amplios para terminar por dentro, se hicieron las cosas bien, a veces no quiere entrar como hoy y es increíble que no sacamos ni un punto cuando tuvimos 5, 6 situaciones claras de gol".



