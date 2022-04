Santa Fe perdió este viernes contra Alianza Petrolera en partido de la fecha 16 del fútbol colombiano y con 22 puntos está por ahora fuera de los ocho mejores.

En rueda de prensa, el técnico cardenal, Martín Cardetti, analizó la derrota de su equipo y la situación en la tabla.

Las palabras de Cardetti

Análisis: "Cometimos errores, nos hacen el gol y buscamos de todas maneras, con 10, con 9, buscamos, presionamos, los tuvimos en un arco y no pudimos definir".



Línea de 3: "No me gusta de arranque pero lo he hecho. Pesé en ganar, seguir atacando, con línea de 3 porque el rival estaba atrás, para dejar la delantera, con la otra expulsión se complicó más. Rescato ir al frente, nos faltó tranquilidad para definir".



Clásico: "Jugamos primero el miércoles, miraremos quién está para jugar, luego veremos el clásico".





