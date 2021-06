Marlon Piedrahíta, otra vez en una pelea por perder un partido

El remate del duelo de la semifinal de la Liga entre Millonarios y Junior, en la que los azules consiguieron la clasificación, se vio empañado por la reacción de los jugadores visitantes. Varios integrantes del Junior ingresaron al camerino azul.

Uno de los jugadores que se metió al a brava al vestuario, según fuentes de Millonarios consultadas por EL TIEMPO, fue Marlon Piedrahíta, quien tuvo que ser retirado por la Policía.



(Lea también: Otra voz: mensaje de Falcao a la Selección antes de la Copa América)



No es la primera vez que Piedrahíta tiene una mala reacción por una derrota de su equipo en instancias definitivas. Ya había tenido un comportamiento reprochable en la final de la Liga 2019-II, en la que Junior perdió el título con América de Cali.



El 7 de diciembre de 2019, en el partido de vuelta de la final, Piedrahíta fue expulsado por una fuerte entrada. Pero luego le dio un puñetazo en la cara a Rafael Carrascal, jugador del América.



“No hay una justificación lógica por mi desafortunado acto. Fue doloroso perder la final”, declaró entonces Piedrahíta a Caracol Radio. "Son actos bochornosos que dan pena y vergüenza. A lo largo de mi carrera no he tenido este tipo de comportamientos. Tenía la sangre caliente en ese momento, estoy apenado tras analizar la situación", agregó.



La Comisión Disciplinaria del campeonato sancionó a Piedrahíta entonces con ocho partidos de suspensión, aunque luego se la redujo a seis encuentros.



(En otras noticias: Nueva información sobre la salud de Christian Eriksen)



Ahora, se espera el reporte de lo sucedido y podría haber una sanción de oficio para Piedrahíta y los demás jugadores de Junior involucrados en la reyerta.



DEPORTES