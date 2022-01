La triple medallista olímpica en BMX Mariana Pajón hizo una férrea defensa de los jugadores de la Selección Colombia tras los constantes maltratos que han sufrido desde el partido del pasado viernes.

La deportista lo manifestó a través de un diálogo en vivo en su cuenta personal en Instagram con Jonathan Bustamante, su entrenador mental, con quien conversó sobre su preocupación por la reacción de algunas personas en contra de los futbolistas.



“Hicimos mucha fuerza. Uno queda aburrido, sí. Es normal. Siempre queremos ganar porque siempre queremos lo mejor, tener el mejor marcador, queremos vernos en Catar, así como yo me veo en la la pista, de primera. Yo entreno para eso”, introdujo Pajón. No obstante, detalló sobre su preocupación: “Quedé más triste al ver la reacción del público. Quedé más triste con ver a los colombianos, lo que pasó en redes sociales, lo que sigue pasando”.

Pajón hacía referencia, entre varias situaciones más, a las imágenes en redes sociales que muestran el difícil momento que enfrentó Reinaldo Rueda, luego de que Perú sacudió este viernes la eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022 con una valiosa victoria 1-0 sobre Colombia en Barranquilla.



El director técnico de la Selección Colombia tuvo que salir escoltado en medio de los insultos que recibía al final del encuentro deportivo.



En los videos se puede evidenciar que le gritaban insultos de todo tipo. También, le lanzaron botellas de plástico. Sus auxiliares lo cubrieron para que no fuera impactado.



Incluso, James Rodríguez no se aguantó ese día los chiflidos que caían desde las tribunas, y de camino a los camerinos les respondió a los aficionados, con gestos, indicándoles, con evidente malestar, que no los chiflaran, como se vio la transmisión de TV del Canal Caracol.



Pero las agresiones no pararon ese día. Ella cuenta que siguen circulando mensajes agresivos en redes sociales en contra de los deportistas. Pajón relata que se motivó, entonces, a entregarle un mensaje de unión a sus seguidores.

😡 INDIGNANTE: Reinaldo Rueda no merece salir así de un estadio. Todos tenemos dolor y rabia, pero tampoco para llegar hasta este punto. Si no les gusta, critíquenlo pero con respeto. Se ha equivocado muchas veces, pero nunca de mala fe, como para recibir este trato del público. pic.twitter.com/VvyuMEfXdv — Gustavo López (@guslopezinfo) January 29, 2022

“¿Y por qué hago esto? Porque, si a mí me llegan mensajes tristes, duros, irrespetuosos… a mi perfil, que yo no estaba en el partido porque no jugué, simplemente puse un video alentándolos y siempre he estado con ellos, no me quiero imaginar lo que ellos están recibiendo, lo que están viendo. Y no solo ellos, sino también sus familias. Sus hijos, sus esposas, sus mamás”, relató.



“Estamos super orgullosos de ser colombianos cuando ganan, pero cuando no ahí acabamos con el deportista. Acabamos con nuestra Selección. Y hablo de hinchas, que no sé si se les pueda llamar así, pero en el estadio le tiraron cosas a los jugadores, les está escribiendo a sus familias, a sus hijos, cosas que no deberían estar ni en redes sociales”, sostuvo la bicicrosista.

Pajón detalló que ya ha pasado por situaciones similares durante su carrera como deportista. Por esta razón, dijo, entendía las circunstancias por la que están pasando los jugadores de la Selección y se animó a recordarle a los seguidores que “ahora es cuando necesitan que les enviemos la mejor energía y los apoyemos”.



“A uno le duele en el alma”, concluyó la deportista.



Seis partidos sin ganar, más de 550 minutos sin anotar y una derrota que alejó a Colombia en la pelea para Catar-2022 es el saldo del asediado DT Reinaldo Rueda que complica sus aspiraciones mundialistas.



El descalabro del 1-0 en contra sufrido en casa ante Perú el viernes intensificó la crisis en una selección que no levanta cabeza.



Reinaldo Rueda es un criticado entrenador que llegó a la selección de su país con el encargo de clasificarla a su tercera Copa del Mundo consecutiva.



Este sábado, Carlos Valderrama, histórico emblema de la Selección, se reportó en su canal de Youtube con el recuento de lo que dejó la jornada 15 de las eliminatorias sudamericanas. Al llegar a Colombia, no se guardó nada.



“Cuando uno juega mal lo silban. Los aplausos hay que ganárselos, los silbidos también se los gana uno. La afición no se toca, les mando el mensaje de una vez. Cuando uno juega bien, la afición aplaude; cuando juega mal, se tiene que comer los silbidos. Jugamos mal, estamos lejos del Mundial. Cuando uno está en el suelo, hay que levantarse entonces vamos a ver de qué estamos hechos”, culminó

Análisis del VAR en el juego Colombia vs. Perú Análisis del VAR en el juego Colombia vs. Perú Vea el análisis sobre el partido. Foto:

A falta de tres partidos por jugar y con la poderosa Argentina a la vista, el traspié en Barranquilla distanció a la tricolor de la zona de clasificación directa a Catar.



Colombia es sexta con 17 puntos, parcialmente fuera del Mundial, a tres unidades de Perú y dos de Uruguay.



EL TIEMPO