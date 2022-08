La nueva ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, llegó hablándoles fuerte a los presidentes de los equipos colombianos por el tema de la Liga Femenina.



Según ha dicho, una de las batallas más duras que promete librar la exdeportista es justamente dignificar y profesionalizar el trabajo de la mujer futbolista en el país.

De hecho, en una de sus últimas entrevistas, fue contundente contra aquellos que no quieren brindar garantías laborales para las futbolistas colombianas.



"De malas", les dijo.



'De malas'

Foto: Santiago Saldarriaga, EL TIEMPO

En charla con 'W Radio', Urrutia aseguró que "nos toca, como dice el dicho, unirnos todos. La Liga existe pero hay que mirar cómo les garantizamos a las mujeres hacer parte de la Liga Profesional, en un acuerdo bilateral entre el fútbol, que es una empresa, y el Estado".



"Para mí como feminista y como mujer que le tocó vivir esos momentos de llegar a un deporte que era totalmente masculino y romper los esquemas, sé que no es fácil. Ya eso lo conozco y he venido trabajando con los que tienen que ver con este tema del fútbol femenino", añadió.



Respecto a la situación actual de la Liga Femenina en Colombia, en la que las jugadoras solo son contratadas por dos meses y el resto del año quedan a la deriva, la Ministra aseguró que "no es con ellos (Dimayor y Federación)" con quienes se debe tratar este aspecto laboral "es con la Ministra de Trabajo, que es una mujer (Risas)".



Y agregó que "ellas (las jugadoras) tienen un tema laboral y de malas si la Liga Profesional dura medio mes, tienen que pagar el año completo".



María Isabel Urrutia Foto: Juan Carlos Quintero - Archivo EL TIEMPO

La campeona olímpica, que llegó al Gobierno Nacional haciendo historia al convertirse en la primera mujer en desempeñarse en la joven cartera, mencionó que aunque no han hablado a profundidad del tema con el presidente Gustavo Petro, al deporte le corresponderían 3.4 billones de pesos.

