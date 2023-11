'Ustedes se burlan': Marco Pérez dice que temblores lo llevaron a dejar fútbol de Chile

Marco Pérez ha sido uno de los goleadores más destacados del fútbol colombiano. Actualmente, con Águilas Doradas, es el máximo artillero de la liga nacional, con 26 goles en el año. A pesar de su efectividad en los arcos rivales, Pérez no ha regresado a la selección Colombia desde que integró el combinado nacional en el Campeonato Sudamericano Sub-20 2009, en Venezuela.



En un diálogo con AS, Pérez Murillo, quien ya tiene 33 años, habló de su carrera deportiva y de su paso por el fútbol de Argentina, España, Arabia Saudita y Chile. Al referirse a su experiencia en el cuadro O'Higgins, Pérez reveló una de las razones por las cuales solo estuvo unos meses en el país austral.

Cabe recordar que Pérez fichó el 18 de julio de 2012 por O'Higgins de la Primera División de Chile. El nacido en Quibdó (Chocó), reemplazó en el equipo de Rancagua al argentino Enzo Gutiérrez, quien había partido a la Universidad de Chile. Sin embargo, en O'Higgins, el delantero solo hizo cinco goles, en 22 partidos.



En la charla con el medio en mención, Pérez contó que le tenía pavor a los temblores. "En Chile tenía un problema y era que temblaba cada dos días. Yo era el único que salía en los temblores, hubo un momento en el que me desesperé y le dije al presidente que me quería ir por el ambiente en el que vivía", manifestó el goleador.



El jugador rememoró una conversación que tuvo con el presidente del club chileno en la cual le confesó que es muy nervioso y le tiene mucho miedo a los temblores. Además, le dijo que no le gustaba mucho viajar en avión, también por miedo. "Usted no me ve a mi cuando yo subo a esos aviones, cómo es que yo tiemblo, cómo es que yo lloro, ustedes se burlan de uno", recordó Pérez.



Perez señaló que se le presentó la oportunidad de hablar con el gerente del Deportivo Independiente Medellín (DIM) y él le dijo que le podía ofrecer un contrato por un año. "Lo que necesitaba era volver a Colombia", rememoró.

Marco Pérez, cuando jugó en Arabia Saudita. Foto: Tomada de Twitter: @alraedclub

El delantero se incorporó al DIM en el 2013, pero en ese equipo estaba Germán Cano, quien había llegado del Deportivo Pereira y le estaba yendo muy bien. "Cuando lo vi a él yo pensé que sí era un delantero completo, porque le pega muy bien con ambas piernas, sabe intuir la jugada, lee muy bien todo y está en el lugar donde tiene que estar siempre, entonces yo empecé a jugar por banda y yo saqué goleador a Cano", dijo.



Pérez comentó que de los nueve goles que hizo Cano, él le puso siete. "En ese entonces DIM me renueva el contrato porque los hinchas también estaban a gusto conmigo, además estaba haciendo goles”, afirmó.



