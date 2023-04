Marco Pérez habla el idioma del gol. Sus palabras son gol. Sus gestos son de gol. Pelota que ve cerca es pelota de gol. Está en un momento de precisión. Ya lleva 9 tantos en la Liga y con sus goles Águilas Doradas está en la cima del campeonato, clasificado anticipadamente y con grandes aspiraciones.



(Le puede interesar: ¿Óscar Cortés, a la Selección o en Millos? Gustavo Serpa ya decidió)

Marco lleva a sus espaldas un largo trasegar. Su camino ha sido largo, arduo, con altas, con bajas, con anécdotas, con goles. A sus 32 años, luego de jugar en Argentina, Chile, Arabia y España, y de ser campeón con Chicó y Tolima en Colombia, Marco Pérez goza de un momento especial. Como si tuviera un nuevo aire. Es un Marco rejuvenecido.



Marco habla con la experiencia que le da su larga carrera. Es orgulloso al manifestar que es el máximo goleador en la historia del Tolima, que va por ese récord en Águilas. Afirma que ha ganado de todo, que ha jugado de todo, y por eso siente que no le ha faltado nada. Marco quiere seguir en este camino goleador, porque ser campeón con Águilas es su nueva ambición. Antes de enfrentar a Alianza, este sábado (6:20 p. m.), habló con EL TIEMPO.

Mano a mano con Marco Pérez

Marco Pérez (der.). Foto: Archivo particular

¿Cómo ha logrado Águilas hacer lo que hace, ser puntero y clasificado anticipadamente?

El equipo está haciendo un buen trabajo, gracias al DT (Lucas González), al esfuerzo de don Fernando (Salazar, dueño del equipo) y de los compañeros, entendimos la idea de juego del profesor y partido tras partido tenemos un plan diferente y nos salen las cosas.



¿Qué ha hecho el DT Lucas para tener a este equipo así?

Es un profesor que ve muy bien el fútbol, lee muy bien a los rivales, eso nos ha ayudado mucho porque en cada entrenamiento, para cada partido, hay un plan diferente.



¿Cómo celebraron la victoria contra Santa Fe y la clasificación?

La verdad esa fue una noche inolvidable, el equipo feliz por poder lograr el primer objetivo que era clasificar, gracias a Dios lo logramos; ahora tenemos otra meta que es llegar con todos los hombres a las finales, sin lesiones ni amarillas para pelear la final vamos a necesitar de todos. Esa noche celebramos, nos abrazamos, felices, pero al otro día había que trabajar para pensar en el partido contra Alianza.



Y usted durmió tranquilo, con tres goles en la cuenta…

Estoy muy contento con el momento que vivo, pero esto es gracias a mis compañeros, el equipo juega bien y yo como jugador estoy aprovechando las opciones de gol y ayudo a trabajar en equipo para recuperar el balón. En lo personal quedé feliz, pero más porque se clasifica y anoté mi primer hat-trick en mi carrera, nunca lo hice. Me ayuda en la tabla de goleadores, porque quiero pelear este año, ojalá se me dé, hay delanteros muy bravos, sigo con humildad…



Pero usted está en un momento especial...

La verdad sí, pero primero pienso en el equipo, en hacer la cosas bien, si se dan las cosas de marcar, claro, pero aquí es cero individualismo…

Águilas vs. Santa Fe. Foto: Dimayor

¿Cuál es el techo de Águilas?

El semestre pasado no fuimos a la final por pequeños detalles; esperamos ajustar nuestras armas en este torneo para pelear la final.



¿Pero este es uno de sus mejores momentos…?

La verdad este momento ya lo viví en Tolima y en otros clubes, pero estamos jugando bien, entendemos muy bien al profe los conceptos, uno va a la cancha y sabe lo que tiene que hacer aparte de lo que uno sabe que es marcar goles y tener sacrificio.



¿Cómo hacer para no caerse en lo que viene?

Ya clasificamos y ahora pensamos en seguir sumando de cara a la reclasificación y al punto invisible, le apuntamos a eso. Es la idea del profe de no dejar relajar a nadie, pensamos de lleno en pelear el título ante los equipos grandes. Vamos a luchar hasta el final.

Millonarios y América jugaron un partidazo, lo que hacen ellos y ustedes demuestra que la siguiente fase va a ser muy reñida…

Miramos Millos-América, que buen partido, van a pelear el título, juegan bien, así que va a ser difícil, van a ser lindas finales.

Una carrera a puro gol

¿Qué corte de cuentas hace de su carrera?

Los inicios no fueron tan buenos: nunca tuve inferiores, salí de mi pueblo a Chico, a la profesional y por suerte quedo campeón ese mismo año, hago 7 u 8 goles, me meten en una empresa inversora, me consiguen club en Gimnasia (Argentina), lo hago bien, marco como 12 goles y me venden a Europa sin experiencia, era joven, me regresé a Argentina, y después voy a Chile, vuelvo a Colombia al Medellín, un primer año bien, al segundo con otro entrenador trajo sus jugadores, luego me fui al Tolima como 6 años muy buenos y me venden a Arabia, regreso a Colombia, al Cali, voy al Once Caldas sin ritmo, no me fue tan bien. Luego se me da la oportunidad en Águilas, aproveché la oportunidad y por suerte las cosas van de la mejor manera.



¿Cuál fue su mejor momento?

Tuve momentos lindos en Chicó, fuimos campeones contra América iniciando mi carrera; le ganamos una final a Nacional en el Atanasio en 2018; tuve un torneo en año calendario de 31, 32 goles, fui el colombiano con más goles en el mundo; en Águilas tengo momentos muy lindos: llevo 21, 22 goles en año calendario…

Marco Pérez, en su etapa como jugador del Tolima. Foto: AFP

¿Qué le ha faltado en su carrera?

En el fútbol llevo casi 16 años y he conseguido prácticamente todo: soy goleador histórico del Tolima, estoy cerca de serlo en Águilas… En el fútbol no me puedo quejar, viví momentos buenos y malos…

marco Pérez el día de su presentación en Zaragoza. Foto: EFE



Un momento malo fue seguramente su presentación en Zaragoza, ¿hoy cómo recuerda es episodio (se cayó al hacer juego con el balón)?

Antes los primeros meses, de ahí para allá uno se reía, soy alegre, en Águilas o en Tolima me recochan mis compañeros. Eso pasa por llegar a hacer esa jugaditas, pero hoy es recocha, pura risa, son cosas que le quedan a uno como anécdotas…



¿Pensó en una revancha en Europa?

Cuando estaba en Argentina me compró un grupo inversor, ellos solo piensan en su dinero, no en el jugador. Un empresario me aconsejó que estaba muy joven para ir a Europa, que me quedara madurando en Argentina y luego sí dar el salto, pero llegó la oferta de Zaragoza, era bueno para todos, era un momento para no pensar en el dinero sino en la parte futbolística, pero la verdad uno no tenía gente que lo rodeara bien y pensara más en el jugador: tener un buen empresario me faltó, pero uno aprendió de esas cosas…



¿Y la Selección…?

Jugué con la sub 20 el Sudamericano, el profe Eduardo Lara me llevó a la de mayores, inauguramos el estadio de Palmaseca, pude estar ahí. No me ha ido mal en el fútbol, tengo títulos, económicamente estoy bien, no tengo una fortuna pero sí para estar bien con mi familia, y como delantero tengo muchos goles, en 2018 pasé de los 100.



Háblenos de la denuncia por racismo que usted hizo contra Álex Mejía… ¿En qué paró?

Uno como jugador oye esa frase que me lanza y por eso le dije al profe que iba a la rueda de prensa y hablé de eso. Me llamaron de la Dimayor, dialogamos. Ya queda ahí.



¿Prefiere pasar la página?

No, pero ya habló con él. Uno lo que dice es que un jugador con tanta experiencia como Álex no puede decir eso, si a mí un joven me dice eso yo lo corrijo. Álex es un referente y me extrañó... Ya se resolvieron los problemas, uno dice como echarle tierra a eso, hay cosas más importantes ahorita para revisar como lo que vemos de las mallas en los estadios, hay temas más importantes...



¿Qué opina de esa ola de violencia?

Lo que uno quiere es vivir el fútbol en paz, ayudar a construir, porque eso que sucede perjudica el fútbol colombiano, a la gente le da miedo ir al estadio, por las peleas, ojalá haya acuerdos y entiendan que el fútbol debe ser en paz…



Lo del racismo también es muy delicado...

Lo que pasó es delicado, no digo que no, pero en este momento hay temas que no podemos desviar. Por eso lo digo.... Uno espera que haya paz y a veces hinchas no entienden, la Dimayor está tomando cartas en el asunto…



¿En Águilas no tiene esa presión de otros clubes?

Don Fernando (Salazar) es exigente, desde que llegué me trata como un hijo más, estoy cómodo. Él exige, le gusta ver a su equipo como ahora, está orgulloso de lo que hacemos. También he estado en clubes con hinchadas exigentes, eso es bueno también; hay algunos compañeros que no pasan momentos buenos en sus clubes y uno trata de hacerles fuerza, que ganen o salgan del bache...



¿Y para despedirlo, qué esperar de Marco Pérez y Águilas ahora?

Tenemos una idea de juego, seguir con el plan del profe y hacer un buen torneo en los cuadrangulares y buscar el título, ojalá y se nos dé, es complicado pero no imposible.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

​@PabloRomeroET

