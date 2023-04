Unión Magdalena y Águilas Doradas libraron un intenso partido este domingo en la fecha 11 de la Liga, con victoria para el cuadro samario 3-1.



(Le puede interesar: Kevin Castaño: su lucha para cumplir el sueño de jugar con James y Falcao)

El partido, sin embargo, tuvo un episodio reprochable denunciado por el futbolista de Águilas, Marco Pérez.

'Me dijo esclavo'

El atacante acusó a su colega Alexánder Mejía, de Unión, de haber tenido hacia él una expresión racista durante el partido.



Según Pérez, Mejía le dijo esclavo: "Buenas noches, con respecto a lo que yo vi en el terreno de juego y por lo cual vengo aquí a la rueda de prensa es porque estoy un poquito triste porque Mejía me dice a mí esclavo, y eso es una palabra que aquí en Colombia no la podemos usar. La verdad yo estoy muy triste, le dije al profe (Lucas González, DT de Águilas) que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar así", dijo Pérez, acompañado de su entrenador y con evidente malestar.



El delantero de Águilas Doradas continuó: "Delante de mis compañeros me lo dijo".



Marco Pérez es un futbolista colombiano nacido en Quibdó, Chocó. A sus 32 años goza de amplia experiencia en el fútbol colombiano y en el exterior. Desde el año pasado juega para Águilas. Mejía, por su parte, es el capitán del equipo samario.

Marco Pérez, jugador de Águilas Doradas, denunció públicamente a Alexander Mejía, por decirle "esclavo" durante el desarrollo del juego celebrado en el estadio Sierra Nevada. pic.twitter.com/ainS97CXfB — Juank Cardona (@JuankCardonaF) April 3, 2023

Pérez, de hecho, anotó el gol de su equipo, el 1-1 parcial. Unión se impuso con dos goles de WIlder Guisao y uno de Isaac Camargo.



Con su victoria, Unión Magdalena llegó a la casilla 13, con 12 puntos. Águilas se queda en la casilla cuatro con 19 unidades.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO​

Más noticias de deportes