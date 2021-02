'Zapatero a tus zapatos', el mensaje del presidente de Cali al técnico

Deportivo Cali confirmó este viernes las condiciones en que se hizo la transacción que vincula al volante creativo Agustín Palavecino a River Plate, de Argentina, país al que arribó en la madrugada.

Pero además, el presidente del club, Marco Caicedo, señaló que no llegarán más refuerzos al club, pese a la solicitud del técnico Alfredo Arias tras la salida de Palavecino.



“El compromiso mío y nuestro es poder pagar las obligaciones, poder pagarle el salario a Alfredo Arias y a todos los jugadores, poder pagar todas las obligaciones, ese es el compromiso principal, y por supuesto el técnico, ni la hinchada ni la crítica tiene por qué entender eso, a nosotros nos toca velar por la estabilidad del club, así que en ese sentido la realidad es distinta y la realidad es que los recursos son limitados, hay que administrarlos de la mejor manera posible. Esa es la principal responsabilidad que tenemos nosotros como administradores”, dijo Caicedo en Antena 2 Cali.



Sobre la razón concreta, soportada en la parte económica, dijo que “esta semana estuve mirando con el área de la Gerencia Financiera y efectivamente la situación no está para mirar esa opción, la madera no está para cucharas, como la metáfora y la realidad del colombiano, tiene para alimentar a 2 niños, pero tienen 5 o 6 hijos, hago esa metáfora porque creo que aplica al caso”.



El presidente del club le dio un mensaje contundente al entrenador uruguayo: “Zapatero a tus zapatos, en su criterio técnico él puede determinar que es lo bueno, trato de no meterme, obviamente tengo un diálogo muy abierto con él y hablamos de fútbol y obvio que doy mis opiniones, en las que casi siempre coincido con lo que él piensa, pero no soy de forzar nada. Él tiene la independencia y la autonomía y la autoridad completa para tomar las determinaciones técnicas en cuanto al equipo”.

En cuanto a la salida de Palavecino, Cali y Platense, que comparten los derechos federativos del medio campistas le vendieron el 35‰ de los mismos y Palavecino debe jugar con River al menos 30 partidos hasta diciembre, lapso en el equipo gaucho decidirá si compra otro 30‰, mientras el 35‰ restante queda en poder de Cali y Platense en caso de una transferencia posterior.



Caicedo explicó que "lo que hay es una opción de compra, una cláusula de obligatoriedad en el caso de que se cumplan ciertos criterios, Palavecino debe jugar el 50% de los partidos que tienen ellos en esta temporada, si no se cumple ese criterio, en todo caso River tiene la opción de compra. Si no la ejerce, el jugador regresa, pero con un contrato de 3 años, que era algo que no tenía en la extensión de su contrato, eso fue lo que nos puso en una situación difícil, contra la espalda y la pared".



Caicedo agregó que “si el jugador regresa tendrá un contrato a 3 años y nosotros contaremos con una relativa tranquilidad en ese sentido, porque de lo contrario, sin extensión de su contrato, se perdería al jugador”.



De igual forma, dio detalles acerca de la tardanza de la transacción: “Definitivamente fue una negociación bastante difícil y compleja, los argentinos tienen los trucos y los tienen en su solapa y debajo del tintero, pero aquí también sabemos mañas y logramos, entre las condiciones creo que se hizo bien. Tiene los partidos que va a jugar

River, creo que se hizo algo bueno, la otra alternativa era perder al jugador”.



En cuanto a lo que pidió Agustín para devolverse a su país, Caicedo señaló que “la verdad no conozco las condiciones que le ofrecieron al jugador, pero supongo que lo han dejado satisfecho a él, que es lo importante. En cuanto al Cali creo que se hizo algo bueno para la institución”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces