Marcelo Bielsa, que este martes encajó la peor derrota de su carrera deportiva, aseguró que no hay justificación posibles tras el 7-0 que les metió el Manchester City y que él toma toda la responsabilidad por lo ocurrido.





(Le puede interesar: ¿Qué es una arritmia? El mal que pondría fin a la carrera del Kun Agüero)

El Leeds sufrió su peor derrota en la historia de la Premier League, la más abultada desde 1920 en liga y la mayor en todas las competiciones desde 1979, cuando el Arsenal les hizo un 0-7 en la Copa de la Liga.

La reflexión de Rueda

"No hay nada positivo que se pueda sacar hoy", dijo Bielsa en BT Sport. "No ha habido nada bueno. No hay justificación a esto. El partido se planteó tal y como esperábamos. Nos preparamos para evitar todo lo que ha ocurrido, pero no hemos podido hacer nada".



(Lea además: Premier League toma nuevas medidas por covid: pruebas PCR diarias)



"Intentamos jugar como siempre hacemos. Si hubiéramos intentado hacer lo contrario seguramente nos habríamos arrepentido de no intentar quitarles la posición. Todo lo que intentamos, nos generó peligro en nuestra área. No hicimos nada bien, es evidente por el marcador", añadió el argentino. "Nunca hemos tenido una actuación como la de hoy. Tomo toda la responsabilidad por una derrota como esta".

Victoria sólida del City

El técnico argentino fue sobrepasado por un City arrollador, infinitamente superior y que acalló a los críticos que piden a Guardiola que tenga un 'nueve'. Guardiola, con este triunfo, se convirtió en el entrenador de la Premier en necesitar menos partidos para llegar a los 500 goles.



Solo 207, por los 234 que tuvo que dirigir Jürgen Klopp en el Liverpool. Su equipo se paseó en el Etihad Stadium desnudando las carencias de un Leeds United que pareció un juguete roto en las manos de los 'Sky Blues'.



(Lea además: Tolima, en ruta para revalidar su título: sus claves)



Sin tiempo para acomodarse en el asiento, el City iba ya 2-0, primero con una jugada en la que Rodri, de los mejores del partido, se llevó la pelota, Illan Meslier se equivocó en la salida y la bola muerta en la frontal la remató Foden.



El disparo del inglés no era muy bueno, pero Stuart Dallas fue incapaz de sacarlo en la línea y el City se puso 1-0. No tardó Jack Grealish en aumentar la renta con una cabezazo a centro de Mahrez, y Rodri, que estaba conduciendo el juego de los 'citizens' con maestría, filtró un pase con el exterior para que De Bruyne no fallara con la zurda en el mano a mano.

Facebook Twitter Linkedin

Festejo del City. Foto: AFP



El belga fue otra de las grandes noticias de los de Guardiola y completó uno de sus mejores partidos desde la temporada pasada. Suyo fue el quinto gol, con un derechazo desde la frontal. Un golazo después de que Mahrez hiciera el cuarto con ayuda de un rebote de Junior Firpo y después de que le anularan por fuera de juego el doblete a Foden.



Conscientes de lo igualado que puede estar el título este año, el City no frenó para mejorar su diferencia goleadora y John Stones hizo el sexto y Nathan Aké el séptimo a la salida de un córner. Así se consumó la peor derrota de Marcelo Bielsa y la peor del Leeds en la Premier League.



Es la primera vez que el Leeds encaja siete goles desde septiembre de 1979, cuando perdió con el Arsenal 0-7 en la Copa de la Liga. El Leeds es decimosexto, con 16 puntos, solo cinco por encima del descenso, pero con dos partidos más.



El equipo de Bielsa es el tercer máximo goleado de la categoría, todo lo contrario que un City que afianza el liderato, mete presión al Liverpool y Chelsea, y se convierte en el segundo equipo en llegar a los 40 tantos esta temporada.





EFE

Más noticias de deportes

-Martín Cardetti arranca su era en Santa Fe



-Así están los cupos para torneos internacionales: Millos, a la Libertadores



-Alberto Gamero: 'Tenemos la ilusión de pelear y estar en la final'