El joven bogotano Sebastián Salazar tuvo una buena época con Santa Fe durante 2014 y 2019, pero eso es, para su lamento, tiempo pasado.

Entretanto, Marbelle, su pareja, ha estado en medio de muchas polémicas en el último tiempo. Sus comentarios políticos, la tendencia en esa situación.



Lo cierto es que ambos, tanto juntos como por separado, causan revuelo por ser figuras públicas.



Hace unos días, Salazar fue objeto de varios titulares en medios digitales por cuenta de su inactividad futbolística.



Pues bien, en medio de comentarios y críticas, Salazar reapareció.



Y lo hizo en el lugar en el que muchas veces estuvo como jugador: el estadio El Campín, de Bogotá.



(Puede leer: Piqué, expuesto ante el mundo: fuerte mensaje de Ozuna por separación de Shakira).

Reaparece el novio de Marbelle

Facebook Twitter Linkedin

Sebastián Salazar (izq). Foto: Héctor Fabio Zamora /ETCE

Sebastián Salazar se fue para el fútbol de Brasil en la antesala de la pandemia, firmó con el Goias, pero tuvo pocas opciones de figurar, no fue titular indiscutido.



Volvió a Colombia, estuvo con Jaguares, pero en el segundo semestre del 2020 su contrató expiró y quedó libre. No tiene equipo en estos momentos.



Se sabe, según el portal especializado, 'Transfermarkt', que el pase de Salazar tiene un costo de 350.000 euros, unos $1.557 millones, pero lo cierto es que hoy no tiene trabajo.



Bajo ese panorama, Salazar reapareció en público, y lo hizo celebrando la victoria de Santa Fe sobre Millonarios, en El Campín.



Los videos que lo muestran al novio de Marbelle, algo cambiado físicamente, saltando en la tribuna junto a otros referentes de Santa Fe, pululan por redes sociales.

Leandro Castellanos, Sebastián Salazar y Juan Daniel Roa celebrando la remontada de Santa Fe. pic.twitter.com/646BWmGS1S — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) October 6, 2022

Más noticias de Deportes

DEPORTES