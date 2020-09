'Manga' Escobar no llegará al América por supuestas amenazas

El martes en la noche Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, había llegado a un acuerdo con Andrés ‘Manga’ Escobar para que se vinculara a la institución en la Liga y Copa Libertadores 2020, pero pesaron más las amenazas de un sector de la hinchada roja y este viernes habría quedado descartada su llegada al campeón colombiano.

Las versiones indican que una vez se conoció que Escobar sería nueva cara del club empezaron a llegarle mensajes intimidatorios, por lo que decidió él mismo dar reversa a su decisión de ponerse la camiseta roja.



Tulio Gómez aclaró que si lograban un acuerdo con ‘Manga’ sería con un contrato especial, que se rompería en el momento en que cometiera alguna falta a la disciplina.



El futbolista dijo en ‘Zona Libre de Humo’ que “son antecedentes que yo mismo me he ganado, pero desde hace dos años no he tenido ningún problema, en el Cúcuta mi contrato se acabó por falta de pago. La única manera de cambiar esto es que me dejen jugar tranquilo y luego ver los resultados”.



‘Manga’ reconoció que había pasado los exámenes médicos en América y en la tarde iba a finiquitar su incorporación. Agregó sobre las críticas “es lógico por todo lo que represento, meses atrás no era nadie, mi llegada es cuestionada y es entendible. Estuve mucho tiempo libre y nadie me llamó, es un motivo de orgullo y agradecimiento que un club tan grande después de todo lo que ha pasado se haya fijado en mí”.



Al parecer, esos aficionados no vieron con buenos ojos la presencia del delantero en el plantel debido a los antecedentes que presentó en anteriores equipos en que militó y le negaron la posibilidad de enmendar. Todo estaba listo para que engrosara la plantilla junto al peruano Marco Aldair Rodríguez, quien es esperado en la capital del Valle para formalizar su traspaso.



América no ha hecho ningún pronunciamiento oficial al respecto.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces

