Andrés Ramiro 'Manga' Escobar, a quien le fue ratificada en septiembre su condena a dos años y medio de prisión en Islandia por el delito de abuso sexual, está de regreso en Colombia.

El exfutbolista del Deportivo Cali, Atlético Nacional y Millonarios, entre otros equipos, fue condenado a dos años y medio de prisión por supuestamente haberse aprovechado de una mujer en estado de embriaguez, según reportaron los medios de comunicación de Islandia.



Ahora, gracias a lo que el jugador define como un acuerdo humanitario, 'Manga' está en Cali. Y desde allí se pronunció sobre el caso que, dice, sigue abierto, y le ha generado mucha inconformidad.



'Me iba a morir'

Andrés Manga Escobar. Foto: Héctor Zamora/CEET

“Estoy en mi casa, en Cali. Afortunadamente se llegó a un acuerdo y pude salir. Llegué a Cali hace un mes, estoy muy feliz con mi familia (...) El caso sigue abierto, pero hubo un arreglo por los derechos humanos. Lo que hicieron conmigo fue ilegal, me quitaron el pasaporte y me dejaron para morirme en la calle", dijo Escobar en diálogo con el programa 'Deporte sin Tapujos', de la capital del Valle del Cauca.



“El proceso sigue abierto, pero Islandia no hace parte de la Unión Europea, y tampoco tengo problema con la justicia aquí en Colombia, entonces eso es lo que me deja tranquilo (...) Yo dejé un abogado allá, pero no le doy mucha importancia a eso porque el abuso que cometieron conmigo fue supremamente grande. Le pedí ayuda al gobierno por todo lado, que me ayudaran por los derechos humanos, la verdad esperaba más de ellos y me tocó resolver a mí y hoy estoy aquí”, puntualizó Escobar.



Interrogado por el acuerdo humanitario que habría alcanzado con la justicia islandesa, Escobar dijo que fue gracias a la intervención de Gustavo Quijano, de la la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, y un par de personas externas.



“Eso fue hace dos meses. Fue un tema de supervivencia. Llegó un momento en que me iba a morir, ellos me decían que me fuera, pero que no me iban a entregar el pasaporte. Yo ni siquiera sé cómo salí (...) Quijano me ayudó mucho, el de la agremiación. También me encontré un amigo que era muy hincha de Millonarios que tenía contactos en Islandia y España y gracias a él pude salir”, explicó sobre el supuesto acuerdo.



Estoy en Cali casi me muero en #Islandia estoy libre para jugar, hablé con el Presidente del @AsoDeporCali e iría Gratis.

🗣️ Andrés " Manga" Escobar en #DeportesSinTapujos 👇https://t.co/AVXfHrHLdm — Deportes Sin Tapujos (@DptesSinTapujos) January 17, 2023

El futuro de Escobar

Andrés Manga Escobar. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Con los antecedentes que he tenido, más esto, esperaba sentirme señalado, pero he recibido un apoyo de la gente. Eso me llena de mucho orgullo y alegría. Lo único que quiero es seguir jugando, espero una oportunidad, dejar atrás y que me dejen jugar (...) Afortunadamente gracias a mi trabajo estoy tranquilo, pero si puedo seguir jugando sería lo mejor para mí”, dijo Escobar sobre lo que espera para su futuro, en charla con el medio en mención.



Sobre un equipo puntual, 'Manga' habló del Cali, donde asegura que se está entrenando, a pesar de ser "jugador libre".



“Con el Cali hubo acercamientos, el presidente me dijo la situación del club, que no había dinero y le dije, ‘usted sabe que en el Cali juego hasta gratis’. Le dije que lo que más necesito es jugar, ayudar al club. Tuvimos una reunión en la oficina de él y quedamos pendientes de que me llamaba, hasta ahora no me ha llamado y estoy esperando, pero estoy muy agradecido”, concluyó 'Manga'.

