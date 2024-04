Mane Díaz habla de la traición de su amigo por la que resultó secuestrado por el Eln

El papá del jugador Luis Díaz habló con dolor de la relación que tenía con su mejor amigo: "Me quedan dudas por qué y cuál fue el motivo de llevarme a mí a un lugar donde no le deseo a nadie que vaya".

Yedinson Bolívar narró en su audiencia con la Fiscalía cómo era su relación con Luis Manuel Díaz, quien fue secuestrado el pasado mes de octubre de 2023. El hombre aceptó que Mane le dio una oportunidad laboral: "Fui contratado por el señor Luis Manuel Díaz en la fundación Luis Díaz".

En medio de una entrevista con Noticias RCN, el papá de Lucho Díaz habló con dolor de la traición de su amigo: "Llevamos en la sangre casi el mismo apellido, pero eso se me sale de contexto entender o saber qué pasó. No sé qué pasó".

Intentando encontrar una justificación, Díaz dijo que tal vez, "se habían aprovechado de ahí, de esa buena voluntad que yo tenía de ayudarlo a él para caer en ese flagelo".

Mane Díaz, papá de Lucho Díaz

Luego de preguntarle por la aceptación de cargos de su mejor amigo, Mane expresó: "Era una persona que ayudó a planificar 80 por ciento del caso, porque era la persona más cerca de mí".

En los meses previos a su secuestro, Díaz recuerda que había "llamadas. Mensajes, visitas, invitaciones y cosas, pero yo nunca desconfié de eso. No sabía de qué se trataba el caso, pero al final terminó él siendo la persona más cercana a mí para hacer el secuestro".

"Las últimas dos semanas era más insistente. O sea, me escribía mucho más. Cuando estuve en el pueblo se acercó mucho a invitarme a que bebiéramos una cerveza, que en su casa me podía brindar algo mejor, que mire, que acompáñeme, que yo soy suyo, que somos familia y todo, pues me confié y ahí es la caída", narró Mane Díaz a Noticias RCN.

Sobre si perdonará o no a Yedinson Bolívar dijo: "No siento rencor, no siento nada. Si me toca perdonar, perdono porque él también es un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, vengo de una familia humilde", finalizó.

