Figura de Santa Fe podría salir del club por indisciplina

Independiente Santa Fe continúa con su pretemporada de cara al comienzo de la Liga I 2020. En esta etapa, el entrenador cardenal, Hárold Rovera, ya dispone de los fichajes como los argentinos Matías Ballini y Patricio Cucchi, así como jugadores como Kelvin Osorio, Diego Valdés y Dairon Mosquera, entre otros.

Sin embargo, el lunar en la preparación cardenal tiene que ver con un caso específico, el de Maicol Balanta, atacante que terminó muy bien el 2019, pero quien tiene molesto a todos en Santa Fe.



El vallecaucano, quien el pasado 2 de enero cumplió 30 años, no se ha presentado a la pretemporada; no se ha realizado exámenes médicos y mucho menos ha aparecido para explicar su injustificada ausencia.



Futbolred constató que Balanta es el único de los jugadores cardenales que no está en la pretemporada. También se enteró que los líderes del equipo ya no aguantan más su indisciplina, pues el año pasado tuvo varias salidas en falso, pero lo necesitaban.

Maicol Balanta (delantero). Foto: Tomada de Santa Fe

Al parecer, al futbolista, que tiene antecedentes de indisciplina en otros equipos, no le van a pasar una más. Tanto así, que en la dirigencia de Santa Fe ya estudian el futuro del jugador, quien no tiene justa causa para ausentarse por tantos días por lo que podría tratarse de un abandono de cargo. El jugador estuvo en la mira de Atlético Nacional y Deportivo Cali, equipos que preguntaron por el futbolista pero no avanzaron en el interés.



Esta semana será vital para definir el caso del delantero.



REDACCIÓN FUTBOLRED