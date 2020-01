Presidente de Santa Fe ya decidió el futuro de Maicol Balanta

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, resolvió este miércoles dar por terminado el vínculo con el futbolista Maicol Balanta, quien no se presentó a prácticas con el equipo en la fecha de inicio de pretemporada, y se ausentó varios días sin justa causa. A falta de información oficial, Futbolred reveló que la decisión ya está tomada y comunicada al jugador.

"Primero lo voy a escuchar porque no conozco las razones por las que no se ha presentado", dijo el dirigente en la tarde, antes de reunirse con el futbolista.



Méndez fue claro en afirmar que no creía que el jugador fuera a continuar en el equipo por su indisciplina. "Se encuentra en este momento en las oficinas y me está esperando para hablar".



A la pregunta de si iba a llegar a un acuerdo con el jugador, dijo: "¿Acuerdos, de qué clase? No creo que continúe. La disciplina comienza desde ya. Si pasamos esa falta en el transcurso del torneo otros incurrirán y no tendríamos cómo corregirlos".



Así, termina el periplo del atacante en el cuadro cardenal, luego de que tuvo buen desempeño en el equipo el semestre pasado. Este es solo un episodio más de los habituales del jugador, que ya ha tenido antecedentes en otros clubes.



En otros temas, el dirigente se pronunció sobre la Liga femenina y manifestó que hizo un acuerdo con el Atlético Huila para que el equipo base del Huila juegue con Santa Fe.



DEPORTES