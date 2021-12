Meluk le cuenta... (Magdalena y Llaneros: ¡no nos crean tan pendejos!)

Es obvio que hay que cumplir los debidos procesos judiciales en los estrados deportivos de la Dimayor y de la Federación de Fútbol, y espero que la Fiscalía General de la Nación surta los suyos, pero que Unión Magdalena y Llaneros no nos crean tan pendejos a todos, que no crean caídos de la hamaca a la comunidad futbolera y al país entero, desde el Presidente de la República, pasando por el ministro del Deporte, futbolistas, exfutbolistas y periodistas, hasta el hincha más humilde y menos pasional.



La desidia evidente, vergonzosa, grotesca y altamente sospechosa de varios jugadores de Llaneros en el segundo gol del Magdalena, el del 2-1 en el minuto 96, apenas uno después de haber empatado, ya es un escándalo internacional mayúsculo. ¡Ni disimularon! Ganó el Unión, perdimos todos.

Llaneros vs. Unión Magdalena Foto: Dimayor - Vizzor Image

Declaraciones vergonzosas

Todo pareció una burda pantomima, como también las posteriores declaraciones envalentonadas y desafiantes de Eduardo Dávila, dueño del Unión, y de Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, a la prensa nacional. Sonaron a burla hasta con el Presidente de la República, a quien mencionaron.



Hoy, el fútbol mismo en la reunión conjunta de las comisiones Disciplinaria y del Campeonato de la Dimayor debería declarar en suspenso el ascenso del Magdalena hasta que termine su investigación seria, profunda y veloz. Es lo mínimo, lo decente, lo que se reclama.

sinceramente, que pase algo, de verdad, como pasó en el fútbol de Italia y Francia; como se investiga hoy en Portugal! ¡Que haya actuación real! FACEBOOK

TWITTER



La próxima Liga empieza el tercer fin de semana de enero y la falta de tiempo no puede ser excusa, más contando con la Fiscalía, donde radicará una denuncia el ministro del Deporte para refrendar lo que debería ser una actuación de oficio.

¡Pero, sinceramente, que pase algo, de verdad, como pasó en el fútbol de Italia y Francia; como se investiga hoy en Portugal! ¡Que haya actuación real!



No es un detalle menor que Llaneros haya recibido recursos públicos provenientes del patrocinio de la Gobernación del Meta: en el pecho de su uniforme dice ‘Aguardiente Llanero’. El propio gobernador departamental dijo estar “dolido” y con “rabia”, y como todo el país exige investigación para tomar “las determinaciones acordes a este episodio”.

Que la Dimayor tome decisiones

Que este nuevo escándalo no se vaya a quedar en ese limbo gaseoso y simplista de ‘los apostadores’, la salida fácil para tapar con tierrita lo maloliente –como los gatos–. Y si los hay, pues que caigan los títeres que se mueven (¡o no se mueven!) por sus hilos.



Ojalá esta vez sí haya resultados en las investigaciones y no pase lo del ascenso del 2004, cuando en los últimos cinco minutos del partido final, Valledupar le hizo cuatro goles a Real Cartagena y Cúcuta se quedó en la B: cero resultados, ni para bien ni para mal.



La Dimayor tiene hoy una oportunidad única de mostrarnos algo de decencia declarando en suspenso el ascenso del Unión Magdalena, y liderar una vigorosa, seria, real y rápida investigación de la mano con la Fiscalía, que reporte resultados ciertos.

De verdad, que no nos crean tan pendejos...





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@Meluklecuenta

