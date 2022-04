El dispositivo de seguridad dispuesto por la Policía para el clásico costeño entre Unión Magdalena y Junior de Barranquilla, resultó insuficiente y nuevamente un partido en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta se salió de control por parte del mal comportamiento de los hinchas.

El compromiso estaba a punto de finalizar en empate, cuando comenzaron los enfrentamientos violentos entre las barras de ambos conjuntos.



Hubo agresiones con puños, cuchillos, botellas y hasta sillas que fueron arrancadas de las graderías.



Varias decenas de hinchas terminaron con lesiones, y al menos dos con afectaciones de gravedad al extremo que tuvieron que ser remitidos de urgencias a centros asistenciales. Aún no hay una cifra oficial.



La pelea se extendió por más de 20 minutos

Uno de los hinchas del Junior afectado por la pelea. Foto: Anderson Freite

Los uniformados reaccionaron para intentar detener a los revoltosos, pero el ambiente era de caos.



Durante más de 20 minutos se extendió la gresca que dejó destrozos en el estadio y una imagen vergonzosa a nivel nacional.



En las redes sociales circulan innumerables videos que dejan nuevamente muy mal a la hinchada samaria.



La tribuna de oriental fue la más afectada con la reacción de los mal llamados aficionados que usaron las sillas como arma de defensa y ataque.



El comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Jesús Manuel de Los Reyes, había solicitado que se realizara un cambio en el horario del partido por las altas posibilidades que habían de presentarse alteraciones de orden público y las dificultades de actuar en la zona donde queda el estadio.



“Las condiciones de los alrededores del Sierra Nevada no son buenas y tampoco contamos con la tecnología que nos permita monitorear los hechos desde el aire”, señaló el alto oficial.



De acuerdo con la máxima autoridad policial de la capital del Magdalena, cuando terminan los partidos suelen presentarse actos delictivos en las zonas adyacentes al escenario en las que no hay iluminación.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Santa Marta

@rogeruv