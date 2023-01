Nacional quiere volver a lo más alto del fútbol colombiano y hace esfuerzos para lograrlo, pero hay exjugadores que critican lo que está pasando.

Los dirigentes del elenco paisa han dado varios pasos en falso y eso se ha reflejado en los resultados del último torneo del año.



Macnelly Torres y Álex Mejía hablaron de la actualidad del conjunto y criticaron su maneja por parte de los dirigentes.



Mejía se quedó esperando una nueva oportunidad que nunca llegó. “Había que entrenarse bien porque en cualquier momento te llega la posibilidad, pero me quedé esperando una oportunidad”, le dijo a Caracol Radio.

Un respaldo



Y agregó: “Fui leal, transparente y nunca me ahorré nada. Hoy estoy totalmente tranquilo porque creo que lo entregué todo por Nacional”.



Torres se puso de lado de Mejía y les dio con todo a los dirigentes del club.



“Está pasando desde hace varios años que Nacional busca darle una vuelta o busca algo totalmente diferente a lo que fue esa época de 2011 que inició con el Sachi (Escobar) y finalizó con Reinaldo (Rueda)”, señaló.



El exvolante no está de acuerdo con la manera en la que los directivos toman las decisiones.



“No sé si les pareció que eso (proceso anterior) no era lo mejor o que hay otra forma de que el club pueda ser más exitoso”, dijo.



“Las medidas que han adoptado hoy son un fracaso en Nacional”, sentenció.



