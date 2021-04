Macnelly Torres duda de su retiro y quiere seguir activo

Macnelly Torres no juega, está a la espera de una buena oferta para seguir en el fútbol, aunque dice que las que le han llegado no colman sus expectativas.

"He tenido ofertas del exterior, pero ninguna tan atractiva como para salir de nuevo del país, estoy tranquilo en Medellín, esperando que finalice este torneo para ver qué pasa y tampoco he decidido si me retiro o no", dijo en Caracol Radio.



Le puede interesar: (Esta es la novedad en el estado de salud de Falcao)



De igual manera, señaló que las opciones de retirarse en Nacional no existen, pues el club no volvió a interesarse en él.



Deportes