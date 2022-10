Millonarios pasa días difíciles por el bache negativo que lo tiene octavo y en riesgo de no clasificar a los cuadrangulares.

Para colmo, en medio de la mala situación y la presión, el volante y capitán Mackalister Silva encendió a la afición luego de la derrota contra el Medellín, de este miércoles, con una frase que no cayó nada bien.



"No solo es el hincha, nosotros también. Con el dolor que siente el hincha... si hay alguien que pierde somos nosotros, tenemos en riesgo nuestro trabajo, a nosotros nos perjudica. Al hincha le duele, claro que le duele, pero en su vida no cambia nada, en la nuestra sí cambia perder... Nunca saldremos sin actitud. Debemos tener la cabeza en alto", dijo Silva y ardieron las redes.

Las disculpas de Mackalister

Mackalister Silva celebra su gol. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Este jueves, luego de que la polémica creciera y llovieran mensajes contra el jugador por su frase, él mismo salió a aclarar lo que dijo y a ofrecer disculpas por sus palabras.



"El sentimiento del hincha es sagrado y lo entiendo. Entiendo porque soy hincha. Por eso quiero excusarme y corregir mis palabras de ayer, donde quise decir que nosotros los jugadores también sufrimos este momento", dijo Silva en su cuenta de Instagram.



"Nunca quise ofender a nuestra hinchada, ya que siempre he sido el primero en valorar su apoyo incondicional y lo que hacen. Es momento de estar unidos por nuestro equipo. Nosotros lo daremos todo", agregó.

