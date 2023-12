Mackalister Silva, emocionado con su convocatoria a la Selección: 'Es algo que soñé'

El técnico Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de jugadores convocados para los partidos de la Selección Colombia contra Venezuela y México, el 10 y 16 de diciembre respectivamente,

Uno de los jugadores que más llamó la atención del listado es el de David Mackalister Silva, el volante de Millonarios.



Silva, a sus 36 años, recibe su primer llamado a la Selección nacional. Se trata de un premio para el jugador que mucho ha esperado por esta oportunidad.



La Selección ya inició su concentración y antes de unirse el volante de Millonarios habló de sus emociones al ser convocado.



"Muy feliz, esa parte de mi vida se llama felicidad, me erizo, es algo que soñé y algo que puedo cumplir, no hay palabras para expresar la felicidad", dijo Mackalister a medios de comunicación.



"Ayer y hoy ha sido una montaña rusa de emociones, pero el tiempo de Dios es perfecto y estoy muy agradecido y feliz", agregó.



Sobre cómo se enteró de la convocatoria, Silva dijo: "Fue curioso, no sabía nada, vine a saber hoy en la mañana. El que me contó fue Uribe, que me nadó tres corazones amarillo, azul y rojo, creí que me iban a molestar, y luego el profe me felicitó".

