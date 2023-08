Millonarios volvió a vencer a Nacional y sacó tres puntos valiosos mostrando mejores cosas en el funcionamiento y se metieron dentro del grupo de los ocho clasificados.

Alberto Gamero, en la rueda de prensa, luego del compromiso contra los verdes, dijo que le gustaba que le convocaran jugadores a la Selección Colombia.

Lo que dijo

"Hoy nos demostraron que pueden jugar ahí, Daniel tira el centro y Cataño anota el gol. Por momentos interiorizan, cómo deben hacerlo. Además, tienen en Silva un socio, siempre van a buscarlo. Con los extremos fuimos punzantes, cuando ellos estaban con 11 y con 10", dijo el DT respecto a su equipo.



Y agregó: "Se van sumando jugadores, que van tomando confianza, cómo Sander. Iremos encontrando ese Millonarios que queremos".



Gamero sorprendió cuando se refirió a la Selección, más cuando está próximo a conocerse el listado para los juegos contra Venezuela y Chile para la eliminatoria.



“Nunca me voy a incomodar cuando me llamen a un jugador, al contrario, eso para mí es placentero, es alegría, es satisfacción. No es porque tenga a Silva aquí, pero Silva ha sido un jugador que, en el fútbol colombiano, ha tenido que tener su posibilidad en la Selección Colombia, como la han tenido todos, porque en los últimos tiempos ha estado siempre como uno de los mejores jugadores en el fútbol colombiano, y ha debido estar en nuestra selección hace mucho rato”, comentó.

